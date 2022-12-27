Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк підвищив оцінку втрат банків із 20% до 30% портфеля

 

Національний банк України (НБУ) підвищив оцінку втрат банків із 20% до 30% портфеля, свідчить звіт про фінансову стабільність, оприлюднений Нацбанком у понеділок.

"Через все ще обмежені експортні можливості та обстріли енергетичної інфраструктури сукупні втрати кредитного ризику портфеля зростуть до 30%", - зазначено у звіті.

Згідно з ним, банки вже втратили 9% кредитного портфеля, переважно внаслідок визнання кредитів непрацюючими.

Крім того, додатково 14% портфеля матимуть значні труднощі з обслуговуванням кредитів за збереження поточних умов.

За словами першої заступника голови НБУ Катерини Рожкової, у 2022 році кредитування відбувалося майже виключно в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9". Зокрема, її частка у чистому гривневому корпоративному портфелі сягнула 26%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8432
  0,0530
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 11:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0440  0,42 1,06 40,7410  0,24 0,58
EUR 41,7197  0,24 0,59 42,8177  0,18 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес