Нацбанк підвищив оцінку втрат банків із 20% до 30% портфеля

Національний банк України (НБУ) підвищив оцінку втрат банків із 20% до 30% портфеля, свідчить звіт про фінансову стабільність, оприлюднений Нацбанком у понеділок.

"Через все ще обмежені експортні можливості та обстріли енергетичної інфраструктури сукупні втрати кредитного ризику портфеля зростуть до 30%", - зазначено у звіті.

Згідно з ним, банки вже втратили 9% кредитного портфеля, переважно внаслідок визнання кредитів непрацюючими.

Крім того, додатково 14% портфеля матимуть значні труднощі з обслуговуванням кредитів за збереження поточних умов.



За словами першої заступника голови НБУ Катерини Рожкової, у 2022 році кредитування відбувалося майже виключно в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9". Зокрема, її частка у чистому гривневому корпоративному портфелі сягнула 26%.

