Регулятор США зобов'язав Mastercard відкрити дебетові транзакції для інших платіжних мереж — це дозволить знизити комісії

Федеральна торгова комісія США наказала компанії Mastercard почати надавати конкуруючим платіжним мережам інформацію, необхідну їм для обробки платежів за дебетовими картками. У пропонованих примусових заходах FTC заявила, що Mastercard нібито порушила положення закону Додда-Франка, відоме як поправка Дурбіна, заборонивши продавцям передавати транзакції через альтернативні мережі.

Цей припис орієнтований на «токенізацію». Йдеться про технологію, що лежить в основі мобільних платіжних сервісів, таких як Apple Pay, Google Pay та Samsung Pay. Коли користувач здійснює покупку за допомогою дебетової або кредитної картки через мобільний гаманець свого телефону, ПЗ замінює конфіденційну інформацію окремим набором одноразових «токенів». Mastercard і Visa стверджують, що такий підхід запобігає шахрайству, оскільки токени не містять інформації, яку можна було б використовувати у передачі даних. Тільки коли токени потрапляють на сервери Mastercard або Visa і порівнюються з початковим власником облікового запису, вони вказують на когось.

За даними FTC, Mastercard обмежувала конкуруючі мережам у доступі до свого сховища токенів. Таким чином, щоразу, коли споживачі вирішували заплатити за допомогою мобільного гаманця, продавці мали спрямовувати транзакції через Mastercard (або Visa) і оплачувати комісію компанії за транзакції, яка зазвичай вища, ніж у конкурентів. Поправка Дурбіна закликає банки підтримувати дві конкуруючі платіжні мережі для всіх дебетових карток. Це положення було запроваджено Конгресом для заохочення конкуренції між мережами. FTC не повідомила, чи вона досягла аналогічної угоди з Visa.

FTC планує зібрати відгуки та коментарі громадськості перед остаточним затвердженням припису щодо Mastercard.