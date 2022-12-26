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АНАЛІТИКА

НБУ організував створення спільної банківської мережі Power Banking на базі 1,2 тис. відділень

 

Національний банк України (НБУ) організував створення спільної банківської мережі Power Banking на базі 1,19 тис. відділень, повідомила в понеділок пресслужба регулятора.

Згідно з повідомленням, відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії, резервними каналами зв'язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

У таких відділеннях діє банкоматний національний роумінг.

Зазначено, що близько 80% мережі відділень належить системно важливим банкам.

У мережі налічується 204 відділення Ощадбанку, ПриватБанку - 140, Укргазбанку - 94, Райффайзен Банку - 80, Укрсиббанку - 77, Сенс Банку - 74, ПУМБ - 63, Акордбанку - 51, ТАСкомбанку - 42, Кредобанку та банку "Південний" - по 32 та Укрексімбанку - 25.

НБУ також оприлюднив електронну карту з даними про чергові відділення, їхні адреси і контактні телефони.

Станом на ранок понеділка, загалом у Києві налічувалося 185 відділень мережі Power Banking, в Одесі - 88, у Львові - 67, у Дніпрі - 53, у Харкові - 42, у Запоріжжі - 30, у Миколаєві - 24, у Житомирі, Івано-Франківську та Кривому Розі - по 21.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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