НБУ організував створення спільної банківської мережі Power Banking на базі 1,2 тис. відділень

Національний банк України (НБУ) організував створення спільної банківської мережі Power Banking на базі 1,19 тис. відділень, повідомила в понеділок пресслужба регулятора.

Згідно з повідомленням, відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії, резервними каналами зв'язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

У таких відділеннях діє банкоматний національний роумінг.

Зазначено, що близько 80% мережі відділень належить системно важливим банкам.

У мережі налічується 204 відділення Ощадбанку, ПриватБанку - 140, Укргазбанку - 94, Райффайзен Банку - 80, Укрсиббанку - 77, Сенс Банку - 74, ПУМБ - 63, Акордбанку - 51, ТАСкомбанку - 42, Кредобанку та банку "Південний" - по 32 та Укрексімбанку - 25.

НБУ також оприлюднив електронну карту з даними про чергові відділення, їхні адреси і контактні телефони.

Станом на ранок понеділка, загалом у Києві налічувалося 185 відділень мережі Power Banking, в Одесі - 88, у Львові - 67, у Дніпрі - 53, у Харкові - 42, у Запоріжжі - 30, у Миколаєві - 24, у Житомирі, Івано-Франківську та Кривому Розі - по 21.

