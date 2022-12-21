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АНАЛІТИКА

Прибуток українських банків за 11 місяців скоротився в 3,4 раза - НБУ

 

Прибуток українських банків у січні-листопаді 2022 року становив 19,429 млрд грн, що у 3,4 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року (65,728 млрд грн), повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

Згідно з повідомленням, прибуток українських банків за листопад становив 8,451 млрд грн, що у 2,3 раза більше, ніж місяцем раніше (3,6 млрд грн).

Регулятор зазначив, що доходи банків у листопаді зросли на 12,2%, а витрати - на 9,7%.

За даними регулятора, доходи банків у січні-листопаді зросли на 32% проти показника за аналогічний період минулого року - до 322 млрд грн.

Водночас комісійний дохід за 11 місяців скоротився на 8,4% - до 76,46 млрд грн (тоді як за аналогічний період минулого року він зріс на 32,6%).

При цьому результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу був позитивним і становив 42,3 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року він був негативним і становив 2,7 млрд грн.

Водночас витрати банківської системи за січень-листопад 2022 року зросли у 1,7 раза порівняно з цим показником 2021 року - до 302,6 млрд грн, зокрема відрахування до резервів - у 13,6 раза, до 113 млрд грн. При цьому комісійні витрати зросли на 1,6% - до 31,99 млрд грн,

Як повідомлялося, українські банки у 2021 році подвоїли чистий прибуток - до 77,5 млрд грн порівняно з 41,3 млрд грн у 2020 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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