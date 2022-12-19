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АНАЛІТИКА

ПриватБанк полегшив отримання закордонних переказів через платіжну систему IntelExpress

 

Державний ПриватБанк запустив виплати міжнародних переказів IntelExpress у терміналах самообслуговування банку. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Клієнти ПриватБанку можуть отримувати міжнародні грошові перекази IntelExpress у цілодобовому режимі. Для цього потрібно лише авторизуватися в терміналі за допомогою картки банку, вибрати в меню "Банківські послуги" сервіс "Отримати грошовий переказ", перекази IntelExpress та ввести контрольний номер та дані переказу, пояснюють у банку.

Виплата переказів IntelExpress на гривневу або валютну картку ПриватБанку в терміналах самообслуговування здійснюється без комісії.

Також клієнти ПриватБанку можуть отримувати грошові перекази IntelExpress у євро чи доларах США безпосередньо на рахунок або картку - без візиту до банку чи використання дистанційних каналів самообслуговування.

IntelExpress увійшла до п'яти міжнародних платіжних систем, які скасували в березні цього року комісію за переказ грошей до України.

ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування у середині жовтня. У терміналах стало можливим отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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