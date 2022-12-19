Фінансові новини
- |
- 19.12.22
- |
- 23:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ПриватБанк полегшив отримання закордонних переказів через платіжну систему IntelExpress
17:25 19.12.2022 |
Державний ПриватБанк запустив виплати міжнародних переказів IntelExpress у терміналах самообслуговування банку. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
Клієнти ПриватБанку можуть отримувати міжнародні грошові перекази IntelExpress у цілодобовому режимі. Для цього потрібно лише авторизуватися в терміналі за допомогою картки банку, вибрати в меню "Банківські послуги" сервіс "Отримати грошовий переказ", перекази IntelExpress та ввести контрольний номер та дані переказу, пояснюють у банку.
Виплата переказів IntelExpress на гривневу або валютну картку ПриватБанку в терміналах самообслуговування здійснюється без комісії.
Також клієнти ПриватБанку можуть отримувати грошові перекази IntelExpress у євро чи доларах США безпосередньо на рахунок або картку - без візиту до банку чи використання дистанційних каналів самообслуговування.
IntelExpress увійшла до п'яти міжнародних платіжних систем, які скасували в березні цього року комісію за переказ грошей до України.
ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування у середині жовтня. У терміналах стало можливим отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС домовилися про «стелю» цін на газ розміром 180 євро за мегават/годину
|Єленський став куратором релігійної сфери. Хто він і як ставиться до УПЦ та ПЦУ
|Коломойський і Боголюбов почали оскаржувати вилучення акцій Укрнафти й Укртатнафти
|Перелік торгових мереж, ТРЦ та інших закладів у Києві, які працюватимуть у блекаут
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін і Нацбанк шукають варіанти перезапустити ринок ОВДП - глава Мінфіну
|НБУ планує у 2023 році запустити внутрішній борговий ринок та оцінити потребу у докапіталізації фінустанов, якість їх активів
|Страховики почали відмовляти клієнтам, які мають активи на біржі FTX - Reuters
|ПриватБанк полегшив отримання закордонних переказів через платіжну систему IntelExpress
|Нацбанк оприлюднив графік роботи банків на новорічні свята
|Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на понад 71 мільярд, – Мінфін
|НБУ в січні обговорить можливі зміни в операційному дизайні монетарної політики та доповнення обов'язкових резервів - підсумки дискусії КМП
Бізнес
|Найвпливовіші бренди у світі: у першій десятці Apple, Google, Tesla
|Нова технологія врятує від смерті мільярди курчат чоловічої статі
|Платформа Volkswagen MEB+ для електромобілів наступного покоління забезпечить автономність до 700 км та прискорену зарядку
|Маск знову продав акцій Tesla на майже $4 мільярди
|Cенат США заборонив держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах
|Гучний скандал у Китаї: заарештовано 63 члени банди криптовалютчиків
|Засновника криптобіржі FTX затримали на Багамах. Йому загрожує екстрадиція в США