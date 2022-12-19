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Нацбанк оприлюднив графік роботи банків на новорічні свята
15:59 19.12.2022 |
Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку (СЕП) та порядок роботи банківської системи України у період завершення 2022 року та на початку 2023 року.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Зокрема:
- 30 грудня 2022 року СЕП працює до 24.00. Валютний ринок України, депозитарій Національного банку та Національний банк під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи (депозитарій НБУ), а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі;
- 31 грудня 2022 року банківський день у СЕП відкривається датою 02 січня 2023 року. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються до 15.00 датою банківського дня 02 січня 2023 року. Національний банк не здійснює валютних інтервенцій на валютному ринку України;
- 31 грудня 2022 року та 01 січня 2023 року учасники СЕП самостійно приймають рішення щодо дати та часу початку роботи в СЕП - відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів. Також банки самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ у ці дні не розпочинається;
- 1 січня 2023 року приймання початкових платежів до СЕП починається о 9.00. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 02 січня 2023 року;
- 2 січня 2023 року банківська система України, валютний ринок України, СЕП, депозитарій НБУ працюють у звичайному режимі;
- 7 та 8 січня 2023 року міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 9 січня 2023 року.
Крім того, у цей період банки мають заздалегідь подбати про безперебійну роботу банкоматів і підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.
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