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Citi згортає бізнес з обслуговування фізосіб у Китаї

 

Американський банк Citigroup Inc. планує згорнути свій бізнес із банківського обслуговування фізичних осіб у Китаї.

Такий захід торкнеться близько 1,2 тис. співробітників у КНР, пише MarketWatch з посиланням на заяву банку. При цьому в країні продовжуватиме функціонувати підрозділ роботи з інституційними клієнтами.

Citi анонсував відхід із роздрібного сегменту в 14 країнах ще у квітні 2021 року і тепер прийняв рішення прискорити вихід з китайського ринку. Банк вже звернув операції у дев'яти країнах, включаючи Австралію, Філіппіни, Таїланд та Малайзію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Citi, Китай
 

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