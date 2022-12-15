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Citi згортає бізнес з обслуговування фізосіб у Китаї
13:28 15.12.2022 |
Американський банк Citigroup Inc. планує згорнути свій бізнес із банківського обслуговування фізичних осіб у Китаї.
Такий захід торкнеться близько 1,2 тис. співробітників у КНР, пише MarketWatch з посиланням на заяву банку. При цьому в країні продовжуватиме функціонувати підрозділ роботи з інституційними клієнтами.
Citi анонсував відхід із роздрібного сегменту в 14 країнах ще у квітні 2021 року і тепер прийняв рішення прискорити вихід з китайського ринку. Банк вже звернув операції у дев'яти країнах, включаючи Австралію, Філіппіни, Таїланд та Малайзію.
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