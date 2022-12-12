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ЄЦБ посилить контроль за кредитним ризиком банків і фінансуванням в 2023 році
16:25 12.12.2022 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) у 2023 році посилить контроль за тим, як банки управляють кредитними ризиками і диверсифікують фінансування, оскільки на єврозону насувається рецесія.
Про це пише Reuters.
"Валютний блок з 19 країн стикається з подвійним ударом захмарної інфляції та різкого економічного спаду, що в значній мірі є наслідком війни Росії в Україні, що змусило ЄЦБ посилити умови фінансування", - пише агентство.
ЄЦБ, який здійснює нагляд за більш ніж 100 великими банками в Європі, заявив, що тепер він буде уважніше придивлятися до кредиторів, які працюють в найбільш вразливих секторах, включаючи енергетику і торгівлю енергоресурсами, а також буде уважно стежити за житловою іпотекою і комерційною нерухомістю.
"Більш високі процентні ставки і млявий або, можливо, рецесійний прогноз зростання можуть поставити під сумнів здатність позичальників обслуговувати борги в майбутньому", - йдеться в заяві ЄЦБ.
Нещодавній звіт центробанку також підтвердив недоліки в контролі ризиків банків, зокрема, в моніторингу кредитів, класифікації проблемних позичальників і формуванні резервів.
"Це робить банки вразливими до різкої корекції на деяких ринках нерухомості, особливо в сегменті житлової нерухомості, враховуючи динаміку цін, що спостерігалася в останні роки", - заявили в ЄЦБ.
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