Кількість безготівкових операцій із використанням карток українських банків у ІІІ кв. зросла на 4%, а їхній обсяг на 57% - НБУ

Кількість безготівкових операцій із використанням карток українських банків у липні-вересні 2022 року зросла на 4% - до 2 млрд, а їхня сума - на 57%, до 1,180 трлн грн порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомив Національний банк України (НБУ) у понеділок.

Згідно з інформацією на сайті регулятора, з урахуванням зняття готівки з карток кількість операцій становила 2,152 млрд, а їхня сума - 1,887 трлн грн.

Як зазначив Нацбанк, у третьому кварталі українці за кордоном здійснили 94,8 млн угод на суму 121,9 млрд грн, що, відповідно, у 4,1 раза та 6,1 раза більше кількості та суми таких операцій у третьому кварталі 2021 року (23,2 млн угод на суму близько 20 млрд грн). Такі показники зумовлені збільшенням кількості громадян за кордоном, які внаслідок війни були змушені тимчасово виїхати з України, зазначає НБУ.

Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою за липень-вересень 2022 року перевищила 68% у загальній сумі операцій із платіжними картками, тоді як у липні-вересні 2021 року цей показник становив 61%. Частка таких операцій із кількості зросла на 3 п.п. - до 93%.

За кількістю найбільше операцій із використанням карток припадало на розрахунки в торговельній мережі - 54,1% (більше 1,08 млрд операцій), операції з оплати товарів та послуг в мережі інтернет - 27% (539,1 млн), перекази з картки на картку - 13,9% (279 млн) та переказ з картки на банківський рахунок у мережі інтернет - 4,3% (85,5 млн).

За інформацією НБУ, за обсягом найбільше операцій із використанням карток припадало на переведення з картки на картку - 54,1% (694,7 млн грн), розрахунки в торговельній мережі - 26,2% (336,3 млн грн), операції з оплати товарів та послуг у мережі інтернет - 17,1% (220,3 млн грн) та переказ із картки на банківський рахунок у мережі інтернет - 2,1% (27,6 млн грн).

Середня сума однієї угоди в торговельній мережі зросла на 33,5% - до 311 грн, із переказу з картки на картку - в 1,6 раза, до 2,489 тис. грн., з оплати товарів та послуг в мережі інтернет - на 4,1 грн. %, До 409 грн.

Нацбанк зазначив, що кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах порівняно з січнем у вересні зменшилась майже на 10% - до 346,2 тис. од., кількість банкоматів - майже на 16%, до 15,4 тис. од. ., кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки - на 2,8%, до 305,2 тис.

Водночас, якщо порівнювати вересень із травнем, то кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах зросла на 4,4%, кількість пунктів продажу та надання послуг, що приймають платіжні картки, - на 11,7%, а кількість банкоматів - на 0,9%.

За дев'ять місяців 2022 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні зросла на 19% - до 108,8 млн шт. Водночас кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, скоротилася на 6% - до 45,2 млн шт у вересні.

Кількість безконтактних платіжних карток, з початку 2022 року та станом на кінець вересня зросла на 22%. Зокрема, понад 55% активних платіжних карток у вересні - становили безконтактні картки, 16,7% - токенізовані.

Частка операцій із картками у торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних з носія картки становила 15,5% за сумою та 13,5% за кількістю, тоді як у третьому кварталі 2021 року - 22, 7% та 24,2% відповідно.

Сума безконтактних операцій перевищила 284 млрд грн, що у 1,6 раза більше, ніж у третьому кварталі 2021 року.

