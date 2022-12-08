Профіцит ліквідності банківської системи становить 381 млрд грн

Профіцит ліквідності банківської системи станом на ранок 8 грудня становить 381 млрд грн, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"У банківській системі накопичено рекордний профіцит ліквідності. Якщо бути точним, станом на ранок 8 грудня ця сума становить 381 млрд грн. (...) НБУ напрацював комплекс заходів для оптимізації цього структурного профіциту ліквідності та посилення монетарної трансмісії", - повідомив він під час пресбрифінгу в четвер.

За словами Пишного, Нацбанк готовий вживати додаткових заходів для збереження керованості курсових та макроекономічних процесів.

