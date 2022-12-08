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Профіцит ліквідності банківської системи становить 381 млрд грн
17:28 08.12.2022 |
Профіцит ліквідності банківської системи станом на ранок 8 грудня становить 381 млрд грн, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.
"У банківській системі накопичено рекордний профіцит ліквідності. Якщо бути точним, станом на ранок 8 грудня ця сума становить 381 млрд грн. (...) НБУ напрацював комплекс заходів для оптимізації цього структурного профіциту ліквідності та посилення монетарної трансмісії", - повідомив він під час пресбрифінгу в четвер.
За словами Пишного, Нацбанк готовий вживати додаткових заходів для збереження керованості курсових та макроекономічних процесів.
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