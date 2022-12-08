Фінансові новини
- |
- 08.12.22
- |
- 14:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ з 11 січня підвищує обов'язкове резервування банків за поточними рахунками на 5 п. п., дозволить формувати їх на 50% ОВДП
14:34 08.12.2022 |
Національний банк України (НБУ) підвищить вимоги до обов'язкових резервів банків, зокрема з 11 січня підвищить нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками на 5 п. п. - до 5% у гривні та до 15% в іноземній валюті на кошти до запитання і дозволить формувати їх на 50% ОВДП, повідомляється на сайті НБУ в четвер.
"З огляду на очікувану цінову динаміку, усе ще високі інфляційні очікування та зміщений вгору баланс ризиків правління НБУ вирішило (...) підвищити вимоги до обов'язкових резервів банків. Це сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році", - йдеться в повідомленні.
НБУ також дозволить банкам покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. Перелік відповідних цінних паперів, що включатимуться до покриття обов'язкових резервів, визначатиметься окремим рішенням Нацбанку на основі пропозицій Міністерства фінансів.
Зазначено, що з огляду на діючий порядок банки почнуть формувати обов'язкові резерви в новому обсязі з урахуванням можливості їх часткового покриття ОВДП з 11 січня 2023 року.
"Такий механізм стимулюватиме банки до розширення портфеля внутрішніх державних облігацій, що знизить ризик повернення до емісійного фінансування дефіциту бюджету в наступному році", - зазначив регулятор.
Згідно з повідомленням, після оцінки дієвості запроваджених заходів та динаміки ліквідності банківської системи Нацбанк розгляне доцільність додаткового підвищення нормативів обов'язкового резервування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Закон про медіа впроваджує цензуру до онлайн видань
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США розгляне резолюцію про визнання дій РФ геноцидом проти українського народу
|Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ: ще три банки, 200 осіб та обмеження експорту
|Німеччина передала Україні бронеавтомобілі Dingo, анонсувала додаткові САУ калібру 155 мм
|Зеленський став людиною року за версією Time
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ з 11 січня підвищує обов'язкове резервування банків за поточними рахунками на 5 п. п., дозволить формувати їх на 50% ОВДП
|Нацбанк знову зберіг облікову ставку на рівні 25% річних
|Ринки акцій Азії знизилися, але гонконгський індекс Hang Seng злетів на 3,4%
|Страховики-члени МТСБУ за 10 міс. скоротили кількість договорів ОСЦПВ на 22,1%, платежів - більш ніж на 4,5%
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.12.22
|Долар зростає. Посилення ФРС може розвіяти побоювання з приводу рецесії
Бізнес
|Amazon Web Services надає Україні $75 млн на хмарні технології
|Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини
|Міжнародний експеримент із чотириденним робочим тижнем визнали успіхом: задоволені всі
|Препарат леканемаб став проривом у лікуванні хвороби Альцгеймера
|Corning анонсувала захисне скло Gorilla Glass Victus 2, здатне виживати під час падіння на бетон з висоти до 1 метра
|Засновник Alibaba переїхав до Японії через тиск китайської влади, - Financial Times
|Starlink підвищує абонплату для українців з $60 до $75 на місяць, а вартість обладнання — з $600 до $700