НБУ з 11 січня підвищує обов'язкове резервування банків за поточними рахунками на 5 п. п., дозволить формувати їх на 50% ОВДП

Національний банк України (НБУ) підвищить вимоги до обов'язкових резервів банків, зокрема з 11 січня підвищить нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками на 5 п. п. - до 5% у гривні та до 15% в іноземній валюті на кошти до запитання і дозволить формувати їх на 50% ОВДП, повідомляється на сайті НБУ в четвер.

"З огляду на очікувану цінову динаміку, усе ще високі інфляційні очікування та зміщений вгору баланс ризиків правління НБУ вирішило (...) підвищити вимоги до обов'язкових резервів банків. Це сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році", - йдеться в повідомленні.

НБУ також дозволить банкам покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. Перелік відповідних цінних паперів, що включатимуться до покриття обов'язкових резервів, визначатиметься окремим рішенням Нацбанку на основі пропозицій Міністерства фінансів.

Зазначено, що з огляду на діючий порядок банки почнуть формувати обов'язкові резерви в новому обсязі з урахуванням можливості їх часткового покриття ОВДП з 11 січня 2023 року.

"Такий механізм стимулюватиме банки до розширення портфеля внутрішніх державних облігацій, що знизить ризик повернення до емісійного фінансування дефіциту бюджету в наступному році", - зазначив регулятор.

Згідно з повідомленням, після оцінки дієвості запроваджених заходів та динаміки ліквідності банківської системи Нацбанк розгляне доцільність додаткового підвищення нормативів обов'язкового резервування.