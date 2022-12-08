Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ з 11 січня підвищує обов'язкове резервування банків за поточними рахунками на 5 п. п., дозволить формувати їх на 50% ОВДП

 

Національний банк України (НБУ) підвищить вимоги до обов'язкових резервів банків, зокрема з 11 січня підвищить нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками на 5 п. п. - до 5% у гривні та до 15% в іноземній валюті на кошти до запитання і дозволить формувати їх на 50% ОВДП, повідомляється на сайті НБУ в четвер.

"З огляду на очікувану цінову динаміку, усе ще високі інфляційні очікування та зміщений вгору баланс ризиків правління НБУ вирішило (...) підвищити вимоги до обов'язкових резервів банків. Це сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році", - йдеться в повідомленні.

НБУ також дозволить банкам покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. Перелік відповідних цінних паперів, що включатимуться до покриття обов'язкових резервів, визначатиметься окремим рішенням Нацбанку на основі пропозицій Міністерства фінансів.

Зазначено, що з огляду на діючий порядок банки почнуть формувати обов'язкові резерви в новому обсязі з урахуванням можливості їх часткового покриття ОВДП з 11 січня 2023 року.

"Такий механізм стимулюватиме банки до розширення портфеля внутрішніх державних облігацій, що знизить ризик повернення до емісійного фінансування дефіциту бюджету в наступному році", - зазначив регулятор.

Згідно з повідомленням, після оцінки дієвості запроваджених заходів та динаміки ліквідності банківської системи Нацбанк розгляне доцільність додаткового підвищення нормативів обов'язкового резервування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5232
  0,3182
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3988  0,06 0,16 40,1758  0,05 0,12
EUR 40,8231  0,12 0,29 41,8858  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес