НБУ пропонує запровадити «банкоматний національний роумінг»

Національний банк звернувся до банків з пропозицією встановити єдині розширені ліміти та скасувати додаткові комісії на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Національний банк звернувся до банків з ініціативою щодо запровадження "банкоматного національного роумінгу", що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це розширить можливості оперативного та зручного доступу громадян до власних коштів. Найбільші банки вже долучилися до цієї ініціативи. Водночас, зважаючи на підвищений рівень небезпеки щодо функціонування банківської системи через обмеження постачання електроенергії внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України, підвищено окремі вимоги до банків, які, зокрема, стосуються: визначення в кожному регіоні чіткого переліку чергових відділень (щонайменше 35% відділень), інформування клієнтів щодо режиму роботи банків та їх відокремлених підрозділів із зазначенням переліку чергових відділень, адрес їх місцезнаходження, контактних номерів телефонів та графіка роботи чергових відділень, тощо.

У Нацбанку нагадують, що регулятор продовжує вживати заходи для забезпечення безперервності роботи банківської системи в умовах воєнного стану. Разом із банками втілюється проєкт Power Banking - периметр, побудований на базі чергових банківських відділень, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності електропостачання. Чергові відділення забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв'язку для безперервної роботи за відсутності електрики, а також додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою. Організовано безперебійну роботу контактних центрів Національного банку і банків для інформування клієнтів про місце розташування і графік роботи чергових відділень тощо.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк планує створити "Банк Незламності", що базуватиметься на основі щонайменше 1000 банківських відділень, які будуть операційно об'єднані фактично в одну мережу, що працюватиме в умовах надзвичайно критичної ситуації.