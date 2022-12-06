Нацбанк зобов'язав забезпечити безперебійну роботу 35% відділень банків у випадку блекауту

Національний банк посилив вимоги до банків щодо роботи умовах тривалої відсутності електропостачання.

Як повідомляє пресслужба регулятора, банки мають визначити в кожному регіоні перелік чергових відділень - щонайменше 35%, що забезпечуватимуть надання послуг клієнтам в разі тривалої відсутності енергопостачання.

Чергові відділення мають бути забезпечені усім необхідним обладнанням та каналами зв'язку для безперервної роботи, а також додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.

Крім того, Нацбанк звернувся до банків з ініціативою щодо запровадження "банкоматного національного роумінгу", що передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

"Це розширить можливості оперативного та зручного доступу громадян до власних коштів. Найбільші банки вже долучилися до цієї ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Національний банк оприлюднив список банків, які працюватимуть при тривалих блекаутах. Зазначається, що системно важливі банки визначили перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності світла.