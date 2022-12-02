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Банки оцінюють свою стійкість на найвищому рівні з 2018 року – опитування НБУ
22:44 01.12.2022 |
Українські банки оцінюють свою стійкість на найвищому рівні з 2018 року - "стійкість не вичерпується, а посилюється".
Про це свідчать опитування Нацбанку, розповіла директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова на форумі Центру економічної стратегії (ЦЕС) "Антикрихкість України: уроки 2022 року", який ЦЕС проводить у партнерстві з ЕП.
"Система оцінює сама себе готовою до викликів.
Хоча банки перебувають у дуже складному середовищі із новими викликами, вони відчувають, що стійкість не вичерпується, а посилюється", - заявила Дадашова.
За словами голови правління "Райффайзен банку" Олександра Писарука, зараз клієнти банків охочіше повертають кредити, ніж під час минулих криз.
За його словами, зростання кредитного портфелю уповільнилося через зниження платоспроможного попиту. Однак, клієнти стають більш свідомими.
"Якщо порівняти з минулими кризами, то платіжна дисципліна клієнтів зараз значно краща. Це покращує комунікацію між банком і позичальником", - додав Писарук.
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