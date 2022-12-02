Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки оцінюють свою стійкість на найвищому рівні з 2018 року – опитування НБУ

 

Українські банки оцінюють свою стійкість на найвищому рівні з 2018 року - "стійкість не вичерпується, а посилюється".

Про це свідчать опитування Нацбанку, розповіла директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова на форумі Центру економічної стратегії (ЦЕС) "Антикрихкість України: уроки 2022 року", який ЦЕС проводить у партнерстві з ЕП.

"Система оцінює сама себе готовою до викликів. 

Хоча банки перебувають у дуже складному середовищі із новими викликами, вони відчувають, що стійкість не вичерпується, а посилюється", - заявила Дадашова.

За словами голови правління "Райффайзен банку" Олександра Писарука, зараз клієнти банків охочіше повертають кредити, ніж під час минулих криз.

За його словами, зростання кредитного портфелю уповільнилося через зниження платоспроможного попиту. Однак, клієнти стають більш свідомими.

"Якщо порівняти з минулими кризами, то платіжна дисципліна клієнтів зараз значно краща. Це покращує комунікацію між банком і позичальником", - додав Писарук.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,2050
  0,2852
 0,75

Курс обміну валют на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6288  0,02 0,06 40,4208  0,01 0,03
EUR 40,4032  0,18 0,44 41,5424  0,20 0,49

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес