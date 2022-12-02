Рада призначила членами ради НБУ Борсукова та Щербакову

Верховна Рада призначила членами ради Національного банку Анатолія Борсукова та Олену Щербакову.

Про це в Тelegram-каналі повідомив депутат Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передають Українські Новини.

У 2015-2019 Щербакова працювала радником служби голови правління АТ "Ощадбанк", де головою правління був чинний очільник НБУ Андрій Пишний.

Анатолій Борсуков в 2014-2021 роках був заступником голови правління Ощадбанку.

Як повідомляли Українські Новини, голова ради Національного банку Богдан Данилишин йде з посади.

14 листопада 2022 року сплив другий трирічний термін його перебування на посаді.

Згідно з законом "Про НБУ", голова ради Національного банку обирається строком на 3 роки.

Данилишин був обраний на посаду голови ради НБУ у жовтні 2016 року.