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Рада призначила членами ради НБУ Борсукова та Щербакову
22:02 01.12.2022 |
Верховна Рада призначила членами ради Національного банку Анатолія Борсукова та Олену Щербакову.
Про це в Тelegram-каналі повідомив депутат Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк, передають Українські Новини.
У 2015-2019 Щербакова працювала радником служби голови правління АТ "Ощадбанк", де головою правління був чинний очільник НБУ Андрій Пишний.
Анатолій Борсуков в 2014-2021 роках був заступником голови правління Ощадбанку.
Як повідомляли Українські Новини, голова ради Національного банку Богдан Данилишин йде з посади.
14 листопада 2022 року сплив другий трирічний термін його перебування на посаді.
Згідно з законом "Про НБУ", голова ради Національного банку обирається строком на 3 роки.
Данилишин був обраний на посаду голови ради НБУ у жовтні 2016 року.
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