Фінансові новини
- |
- 29.11.22
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
MasterCard і Visa підвищують ставки інтерчейндж в Україні, ПриватБанк лишає пільгові тарифи
16:19 29.11.2022 |
Міжнародні платіжні системи підвищують ставку інтерчейндж до 1% з 1 грудня - ПриватБанк залишає діючі пільгові тарифи на прийом безготівкової оплати картками для торговельних підприємств.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Так, із початку грудня та до кінця року для клієнтів ПриватБанку діятиме пільговий базовий тариф за прийом платежів з карток на рівні 1,3%.
Довідка. Комісії інтерчейндж - комісії, що сплачуються банком-еквайром на користь банка-емітента при здійсненні безготівкових розрахунків у торгово-сервісній мережі.
За словами члена правління банку з питань малого та середнього бізнесу Євгена Заіграєва, за важких умов роботи бізнесу через дефіцит електропостачання банк продовжує підтримувати ритейл та залишає тарифи на еквайринг на мінімально можливому рівні, незважаючи на витрати банку на підтримку роботи мережі.
"Ми першими з початку війни підтримали ритейл та тимчасово скасували плату за еквайринг, що стало важливим фактором безпеки і виживання для мільйонів людей та самого бізнесу в перші місяці війни.
Збереження пільгового тарифу непросте для банку рішення, проте для нас соціальна відповідальність та підтримка українського бізнесу є головним пріоритетом. Пропонуємо підтримати нашу ініціативу і з боку міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa та скасувати підвищення ставки інтерчейндж з 1 грудня 2022 року, яке змушує банки збільшувати тарифи", - додав Заіграєв.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Швеція анонсувала рекордний пакет допомоги для України
|Страх чи розрахунок? Чому Зеленський досі не заборонив УПЦ
|Рада Європи одноголосно ухвалила рішення прирівняти порушення санкцій проти Росії до злочинів ЄС
|Страшний суд: Як цивілізований світ наближає трибунал для росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 21 мільярд, підвищивши ставки
|MasterCard і Visa підвищують ставки інтерчейндж в Україні, ПриватБанк лишає пільгові тарифи
|У третьому кварталі банки вперше з початку повномасштабної війни зафіксували зростання строкових депозитів населення
|НБУ зафіксував стрибок кредитних ставок для населення: повернулися на довоєнний рівень
|Азіатські біржі закрилися переважно зростанням
|Долар продовжує дешевшати перед публікацією макростатистики
Бізнес
|Український інтерфейс Xbox став загальнодоступним, але Microsoft поки не додала український регіон
|Toyota представила новий Prius
|Чи шкідливо заряджати телефон кілька разів на день: експерт дав відповідь
|Американська Nvidia офіційно пішла з Росії
|В Естонії затримали двох підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн
|Засновницю медичного стартапу Theranos Елізабет Голмс засудили до 11 років позбавлення волі
|Трамп відмовився повертатися до Twitter