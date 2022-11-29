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АНАЛІТИКА

Посли G7 зустрілися з новим главою НБУ, обговорили подальшу підтримку України

Посли G7 зустрілися з новим главою НБУ, обговорили подальшу підтримку України

 

Посли країн Групи семи в Україні провели зустріч з новим головою Національного банку Андрієм Пишним.

Про це йдеться у повідомленні в Twitter, пише "Європейська правда".

"Посли G7 зустрілися з новим головою НБУ Пишним, щоб відзначити успішну та незалежну роботу НБУ з управління макрофінансовою ситуацією, спричиненою російською воєнною агресією", - йдеться у повідомленні.

"Вони торкнулися подальшої підтримки України та ролі корпоративного управління в державних банках", - зазначається у повідомленні.
 

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