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Посли G7 зустрілися з новим главою НБУ, обговорили подальшу підтримку України
23:01 28.11.2022 |
Банки та банківські технології, Економіка, Політика, Міжнародні новини
Посли країн Групи семи в Україні провели зустріч з новим головою Національного банку Андрієм Пишним.
Про це йдеться у повідомленні в Twitter, пише "Європейська правда".
"Посли G7 зустрілися з новим головою НБУ Пишним, щоб відзначити успішну та незалежну роботу НБУ з управління макрофінансовою ситуацією, спричиненою російською воєнною агресією", - йдеться у повідомленні.
"Вони торкнулися подальшої підтримки України та ролі корпоративного управління в державних банках", - зазначається у повідомленні.
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