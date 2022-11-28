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АНАЛІТИКА

Фінкомітет ВР рекомендував призначити ексчлена правління НБУ Щербакову членом Ради НБУ - Гетманцев

 

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував призначити Олену Щербакову членом Ради Національного банку України (НБУ) в понеділок, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Комітетом прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді призначити Олену Щербакову членом Ради Національного банку", - написав він у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Щербакова з 2011 по 2014 рік входила до правління НБУ, з 2016 року перебувала в Раді НБУ як представник парламенту.

Вона також обіймала посаду директора генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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