У НБУ хочуть створити мережу із 1000 банківських відділень, які точно працюватимуть при блекауті

Нацбанк веде перемовини з банками для створення національної мережі з близько 1000 відділень із резервними джерелами енергопостачання, яка буде доступна для використання усіма системно-важливими банками та співробітниками НБУ.

Про це голова НБУ Андрій Пишний розповів Forbes.

"Ми називаємо це умовно "банк незламності" або power banking. Це периметр, в якому буде функціонувати уся банківська мережа на випадок екстремально критичної ситуації", - пояснив Пишний.

За словами голови Нацбанку, однією з перших реакцій банківської системи на перебої з електропостачанням після російських атак було запровадження "Ощадбанком" та "Приватом" "національного роумінгу" карток. Це однакові тарифи для усіх карток, незалежно від того, чий ви клієнт.

"Зараз працюємо, щоб розширити цю ідею і на інші банки", - додав Пишний.

Крім цього, Нацбанк веде діалог з мережами АЗС, щоб у них також була опція зняття готівки на касах, уточнив голова НБУ.

За його словами, Нацбанк орієнтується на те, щоб банки могли забезпечити у критичних ситуаціях роботу не менш ніж 35% мережі.