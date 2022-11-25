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АНАЛІТИКА

Голова офісу правління НБУ Присяжнюк залишає центробанк - джерело

 

Колишній народний депутат Олександр Присяжнюк залишає посаду директора офісу правління Національного банку України, на яку він прийшов у 2020 році, коли центробанк очолив Кирило Шевченко, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" два інформовані джерела.

"Уже є наказ", - сказав один зі співрозмовників агентства.

У пресслужбі Нацбанку агентству поки що не прокоментували цю інформацію.

Як повідомлялося, 7 жовтня цього року новим головою НБУ став Андрій Пишний після того, як Шевченко 4 жовтня заявив про відставку з посади у зв'язку зі станом здоров'я.

Окрім того, антикорупційні органи України звинуватили Шевченка в протиправній діяльності на посаді голови державного Укргазбанку, яку він обіймав до приходу в центробанк, і оголосили його в розшук.

Згідно з інформацією на сайті НБУ, основними функціями директора офісу правління НБУ є організація і супровід діяльності правління, впровадження функції комплаєнсу в НБУ. Серед інших функцій - організація, сприяння і супровід взаємодії Нацбанку з Радою НБУ, розвиток його інституціональних відносин зі стейкхолдерами, Офісом президента, Верховною Радою, Кабміном, підтримка публічних комунікацій і міжнародних зв'язків за участю правління.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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