Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прибуток українських банків за 10 місяців. скоротився у 5,3 раза - НБУ

 

Прибуток українських банків у січні-жовтні 2022 року склав 11 млрд грн, що у 5,3 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року (58,4 млрд грн), повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ). в понеділок.

Згідно з повідомленням, прибуток українських банків за жовтень становив 3,6 млрд грн, тоді як збиток за вересень становив 1 млрд грн.

Регулятор зазначив, що доходи банків у жовтні зросли на 12,5%, а витрати - на 11,4%.

За даними регулятора, доходи банків у січні-жовтні зросли на 32% проти показника за аналогічний період минулого року - до 286,9 млрд грн.

Водночас, комісійний дохід за 10 місяців скоротився на 9% - до 68 млрд грн (тоді як за аналогічний період минулого року він зріс на 33,9%).

При цьому результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу був позитивним і становив 38,26 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року він був негативним і становив 3,6 млрд грн.

Водночас витрати банківської системи за січень-жовтень 2022 року зросли на 73% порівняно з цим показником 2021 року - до 275,9 млрд грн., зокрема відрахування до резервів - у 31 раз, до 106,983 млрд грн. Одночасно, комісійні витрати зросли на 1,8% - до 28,2 млрд грн.

Як повідомлялося, українські банки у 2021 році подвоїли чистий прибуток - до 77,5 млрд грн порівняно з 41,3 млрд грн у 2020 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4481
  0,3200
 0,85

Курс обміну валют на вчора, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6887  0,26 0,65 40,4430  0,25 0,60
EUR 39,9750  0,26 0,65 41,0547  0,25 0,60

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,03 0,07 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес