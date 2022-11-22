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Прибуток українських банків за 10 місяців. скоротився у 5,3 раза - НБУ
22:02 21.11.2022 |
Прибуток українських банків у січні-жовтні 2022 року склав 11 млрд грн, що у 5,3 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року (58,4 млрд грн), повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ). в понеділок.
Згідно з повідомленням, прибуток українських банків за жовтень становив 3,6 млрд грн, тоді як збиток за вересень становив 1 млрд грн.
Регулятор зазначив, що доходи банків у жовтні зросли на 12,5%, а витрати - на 11,4%.
За даними регулятора, доходи банків у січні-жовтні зросли на 32% проти показника за аналогічний період минулого року - до 286,9 млрд грн.
Водночас, комісійний дохід за 10 місяців скоротився на 9% - до 68 млрд грн (тоді як за аналогічний період минулого року він зріс на 33,9%).
При цьому результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу був позитивним і становив 38,26 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року він був негативним і становив 3,6 млрд грн.
Водночас витрати банківської системи за січень-жовтень 2022 року зросли на 73% порівняно з цим показником 2021 року - до 275,9 млрд грн., зокрема відрахування до резервів - у 31 раз, до 106,983 млрд грн. Одночасно, комісійні витрати зросли на 1,8% - до 28,2 млрд грн.
Як повідомлялося, українські банки у 2021 році подвоїли чистий прибуток - до 77,5 млрд грн порівняно з 41,3 млрд грн у 2020 році.
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