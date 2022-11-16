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АНАЛІТИКА

Міжнародна платіжна система Payoneer припиняє роботу в Росії

 

Платіжна система, що надає фінансові послуги та грошові онлайн-перекази, Payoneer припиняє роботу в РФ.

Листи із відповідним повідомленням отримали російські клієнти компанії електронною поштою, передає DTF.

"Повідомляємо, що з 16 грудня 2022 року Payoneer більше не зможе надавати вам свої послуги, і ваш обліковий запис буде закрито. Кошти, надіслані на ваш обліковий запис після 8 грудня, будуть повернені відправнику у зв'язку з існуючими обмеженнями", - йдеться у листах.

Як додали у vc.ru, у техпідтримці Payoneer уточнили, що через операційні обмеження компанія не зможе продовжувати обслуговувати клієнтів в Росії. "Це означає, що всі акаунти клієнтів у Росії будуть закриті до 16 грудня 2022 року", - додали в повідомленні.

На початку березня 2022 року компанія призупинила свою діяльність у Росії, закривши реєстрацію нових акаунтів. Водночас ці обмеження можна було обійти за допомогою VPN і сторонніх сервісів.

Наразі росіяни за допомогою Payoneer можуть отримувати оплату з сайтів, які підтримують роботу цієї платіжної системи: Patreon, BuyMeACoffee, Shutterstock та інші.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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