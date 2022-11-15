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АНАЛІТИКА

Данилишин іде з посади голови Ради Нацбанку

 

Богдан Данилишин залишає посаду голови Ради Національного банку.

Як передає Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"14 листопада 2022 року сплив другий трирічний термін мого перебування на посаді голови Ради Національного банку України. Як 5-й голова Ради НБУ за час незалежності України, я працював на цій посаді повних два терміни. Вперше і найдовше за часи Незалежності. За цей період в НБУ змінилося чотири голови, декілька складів правлінь", - повідомив Данилишин.

Він подякував членам Ради та всім складам правління Національного банку за злагоджену роботу.

"Надалі буду працювати як член Ради НБУ до завершення конституційного терміну призначення", - зазначив Данилишин.

Як повідомлялось, у 2016 році Богдана Данилишина було призначено до Ради Національного банку.
 

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