Данилишин іде з посади голови Ради Нацбанку

Богдан Данилишин залишає посаду голови Ради Національного банку.

Як передає Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"14 листопада 2022 року сплив другий трирічний термін мого перебування на посаді голови Ради Національного банку України. Як 5-й голова Ради НБУ за час незалежності України, я працював на цій посаді повних два терміни. Вперше і найдовше за часи Незалежності. За цей період в НБУ змінилося чотири голови, декілька складів правлінь", - повідомив Данилишин.

Він подякував членам Ради та всім складам правління Національного банку за злагоджену роботу.

"Надалі буду працювати як член Ради НБУ до завершення конституційного терміну призначення", - зазначив Данилишин.

Як повідомлялось, у 2016 році Богдана Данилишина було призначено до Ради Національного банку.