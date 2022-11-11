НБУ рекомендував системно важливим банкам забезпечити контакт-центри та центри обробки даних резервним живленням із запасом від 7 днів

Національний банк України (НБУ) розробив план підготовки банків на випадок блекаутів, зокрема рекомендував системно важливим банкам невідкладно забезпечити контакт-центри та центри обробки даних резервним живленням із запасом палива щонайменше на 7 діб.

Згідно зі зверненням НБУ до банків, регулятор також рекомендував забезпечити роботу своїх систем та каналів зв'язку із урахуванням ймовірного тимчасового обмеження постачання електроенергії терміном на тиждень і більше.

Крім цього, системно важливим банкам рекомендовано підтримувати в гарячому резерві канали зв'язку на локаціях НБУ в Києві та Львові та підтримувати в актуальному стані резервування критичних інформаційних систем, а також перемикати їх на резервні локації та хмарні системи.

Водночас НБУ рекомендував визначити чергові відділення, які продовжать роботу під час кризових ситуацій, та забезпечити їх резервними каналами зв'язку (супутникового), резервними джерелами електроживлення (електрогенераторами) із запасом палива щонайменше на дві доби та джерелами їх поповнення.

Зазначається, що список чергових відділень має бути доступний на сайті банку, через служби його клієнтської підтримки (контактні центри) та Нацбанку, а також на вхідних дверях інших відділень у місті.

Крім цього, банки мають розробити плани підвезення персоналу чергових відділень на роботу і створити перелік резервних працівників. Співробітники заздалегідь мають бути поінформовані про ці заходи, а також мати інструкції щодо своїх дій у разі тривалого вимкнення електроенергії.

Національний банк рекомендує системно важливим банкам збільшити ліміти залишків коштів у касах і вирішити питання розміщення в чергових відділеннях додаткових сейфів для зберігання готівки.

Регулятор також запропонував розробити заходи для оперативного забезпечення чергових відділень додатковою технікою, зокрема шляхом тимчасового переміщення з інших відділень у разі збільшення потоку клієнтів.

Окрім іншого, банки також мають опрацювати можливість збільшення кількості програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) та АТМ у чергових відділеннях. При цьому НБУ вітатиме їхню готовність тимчасово розміщувати АТМ та інших банків у таких офісах.

Регулятор зазначив, що у разі настання обставин, за яких банківська система буде змушена перейти на режим роботи в умовах неможливості швидкого відновлення стабільного електропостачання (протягом трьох і більше діб), чергові відділення мають забезпечити прийом готівки від бізнесу, зокрема від клієнтів інших банків для подальшого переказу.

Крім цього, рекомендується продовжити дію платіжних карток, термін яких спливає в поточному та наступному місяцях, як мінімум на три місяці.

Також за наявності технічної можливості НБУ просить забезпечити відвідувачам чергових відділень безкоштовний доступ до Wi-Fi та розглянути питання скасування комісій щодо отримання готівки з платіжних карток інших банків в їхніх касах.

Банки-емітенти зі свого боку також мають скасувати свої комісії за зняття готівки у мережі інших банків. Регулятор готовий організувати діалог між банками щодо тимчасового скасування комісій із отримання готівки за платіжними картками інших банків.

Водночас НБУ наголосив, що сприятиме вирішенню питання забезпечення деяких відділень комплектами Starlink.

НБУ закликав банки до 15 листопада 2022 року відправити до департаменту банківського нагляду перелік чергових відділень, а також інформацію про статус впровадження рекомендацій.

ПриватБанк закликав бізнес користуватися додатком "Термінал" і створювати QRкоди із терміналів на телефоні на час відключень електрики.

