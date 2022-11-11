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НБУ попередив банки про необхідність роботи лише з новим керівництвом п'яти відчужених державою підприємств
16:21 11.11.2022 |
Національний банк України надіслав комерційним банкам лист про особливості проведення фінансових операцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в НБУ.
"Для запобігання ризику використання рахунків згаданих юридичних осіб для виведення коштів попередніми власниками банкам необхідно проводити видаткові фінансові операції за рахунками цих юридичних осіб та всіх пов'язаних з ними осіб лише у разі отримання платіжних інструкцій, підписаних новими уповноваженими особами/керівниками за умови отримання банками підтвердження повноважень таких осіб", - йдеться у документі.
Нацбанк нагадав, що примусове відчуження у власність держави акцій цих стратегічно важливих підприємств відбулося відповідно до закону "Про передання, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму військового чи надзвичайного стану", а Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила процедуру такого відчуження у системі депозитарного обліку.
Міністр оборони Олексій Резніков 7 листопада, наступного дня після відчуження, повідомив про те, що вже сформовано нові наглядові ради цих компаній.
Тим не менш, на сьогодні офіційної інформації про їхні склади немає, а в держреєстрі 9 і 10 листопада змінилися керівники лише двох з них - "Укрнафти" та "Укртатнафти" - обидві компанії очолив ексгенеральний директор автозаправної мережі WOG Сергій Корецький.
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