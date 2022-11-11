НБУ попередив банки про необхідність роботи лише з новим керівництвом п'яти відчужених державою підприємств

Національний банк України надіслав комерційним банкам лист про особливості проведення фінансових операцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в НБУ.

"Для запобігання ризику використання рахунків згаданих юридичних осіб для виведення коштів попередніми власниками банкам необхідно проводити видаткові фінансові операції за рахунками цих юридичних осіб та всіх пов'язаних з ними осіб лише у разі отримання платіжних інструкцій, підписаних новими уповноваженими особами/керівниками за умови отримання банками підтвердження повноважень таких осіб", - йдеться у документі.

Нацбанк нагадав, що примусове відчуження у власність держави акцій цих стратегічно важливих підприємств відбулося відповідно до закону "Про передання, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму військового чи надзвичайного стану", а Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила процедуру такого відчуження у системі депозитарного обліку.

Міністр оборони Олексій Резніков 7 листопада, наступного дня після відчуження, повідомив про те, що вже сформовано нові наглядові ради цих компаній.

Тим не менш, на сьогодні офіційної інформації про їхні склади немає, а в держреєстрі 9 і 10 листопада змінилися керівники лише двох з них - "Укрнафти" та "Укртатнафти" - обидві компанії очолив ексгенеральний директор автозаправної мережі WOG Сергій Корецький.

