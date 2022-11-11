Банки, що фінансували операцію Ілона Маска з Twitter, ризикують втратити мільярди доларів

Як уже зазначалося раніше, угода з купівлі Twitter Ілоном Маском (Elon Musk) була реалізована в не найвдаліший час для ринку боргових зобов'язань США. У банків, які надали $13 млрд на покупку Twitter, виникли проблеми із перепродажем цих зобов'язань. За інформацією Bloomberg, нині знижки на цей борг можуть сягати 40 центів на долар, що є найнижчим рівнем за десятиліття.

Консорціуму із семи банків, який очолює Morgan Stanley, зараз доводиться тримати ці борги на своєму балансі, а продавати їх за поточними ставками із суттєвим дисконтом кредитори не хочуть. На першому етапі планувалося продати найбільш ліквідну половину боргів на суму $6,5 млрд, але банки не бажають втрачати більше 30 центів на кожен долар. Навіть за такого дисконту втрати кредиторів першої ланки могли б вимірюватися мільярдами доларів США.

Друга частина боргу складається із забезпечених та незабезпечених зобов'язань на суму $6 млрд із «сміттєвим» кредитним рейтингом, а також відновлюваної кредитної лінії на $500 млн. Агентство Moody's нещодавно знизило кредитний рейтинг Twitter на два щаблі до B1, від «сміттєвого» рівня його тепер відокремлюють чотири кроки. На думку експертів Moody's, на фінансову стійкість Twitter негативно впливають зростання боргу та зниження суми доступних коштів, а також пов'язані з державним регулюванням ризики. Концентрація активів компанії в руках Ілона Маска, на думку фахівців, не піде на користь Twitter із погляду довіри кредиторів.