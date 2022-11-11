Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки, що фінансували операцію Ілона Маска з Twitter, ризикують втратити мільярди доларів

 

Як уже зазначалося раніше, угода з купівлі Twitter Ілоном Маском (Elon Musk) була реалізована в не найвдаліший час для ринку боргових зобов'язань США. У банків, які надали $13 млрд на покупку Twitter, виникли проблеми із перепродажем цих зобов'язань. За інформацією Bloomberg, нині знижки на цей борг можуть сягати 40 центів на долар, що є найнижчим рівнем за десятиліття.

Консорціуму із семи банків, який очолює Morgan Stanley, зараз доводиться тримати ці борги на своєму балансі, а продавати їх за поточними ставками із суттєвим дисконтом кредитори не хочуть. На першому етапі планувалося продати найбільш ліквідну половину боргів на суму $6,5 млрд, але банки не бажають втрачати більше 30 центів на кожен долар. Навіть за такого дисконту втрати кредиторів першої ланки могли б вимірюватися мільярдами доларів США.

Друга частина боргу складається із забезпечених та незабезпечених зобов'язань на суму $6 млрд із «сміттєвим» кредитним рейтингом, а також відновлюваної кредитної лінії на $500 млн. Агентство Moody's нещодавно знизило кредитний рейтинг Twitter на два щаблі до B1, від «сміттєвого» рівня його тепер відокремлюють чотири кроки. На думку експертів Moody's, на фінансову стійкість Twitter негативно впливають зростання боргу та зниження суми доступних коштів, а також пов'язані з державним регулюванням ризики. Концентрація активів компанії в руках Ілона Маска, на думку фахівців, не піде на користь Twitter із погляду довіри кредиторів.
За матеріалами: Bloomberg
Ключові теги: Twitter
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,3821
  0,3675
 1,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7125  0,04 0,09 40,6054  0,04 0,09
EUR 39,3946  0,29 0,73 40,6321  0,35 0,87

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9343  0,01 0,04 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес