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НБУ: Кількість торгових терміналів за 9 міс. скоротилася на 8%, банкоматів - на 15%
14:50 10.11.2022 |
Кількість торгових терміналів в Україні за січень-вересень 2022 року скоротилася на 8% - до 355,3 тис., пунктів продажу товарів та надання послуг, що приймають електронні платіжні кошти - на 3%, до 305,2 тис., а банкоматів - на 15%, до 15,4 тис., свідчить інфографіка Національного банку України (НБУ), представлена на конференції Global Payments Week-2022.
Згідно з нею, у вересні кількість торгових терміналів зросла на 4,6%, пунктів продажу товарів та надання послуг, які приймають електронні платіжні кошти - на 2,1%, тоді як кількість працюючих банкоматів залишилася на рівні попереднього місяця.
Зазначається, що кількість активних платіжних карток за дев'ять місяців скоротилася на 6,2% - до 45,2 млн, зокрема кількість токеннізованих платіжних карток - на 4%, до 7,5 млн, контактних та нетокеннізованих - на 36%, до 12,8 млн. Водночас кількість безконтактних платіжних карток за зазначений період збільшилася на 22% - до 24,9 млн.
Крім того, частка платіжних карток із токеном за січень-вересень зросла на 1 п.п. - до 17%, безконтактних платіжних карток - на 13 п.п., до 55%, а решта скоротилася на 14 п.п. - до 28%.
Згідно з інфографікою, нижньої точки основні показники ринку досягли у травні-червні, після чого майже щомісяця вони покращуються. Зокрема, кількість торгових терміналів за підсумками вересня збільшилася від мінімальних значень цього року на 9%, пунктів продажу товарів та надання послуг, які приймають електронні платіжні кошти - на 11,7%, хоча кількість банкоматів залишається на новому зниженому рівні.
Крім того, кількість безконтактних платіжних карток підскочила на 31,1%, токенізованих - на 11,9%, тоді як інших скоротилася на 25,1%.
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