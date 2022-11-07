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АНАЛІТИКА

Новий голова НБУ готовий до кадрових покращень, але без революційних змін

 

Андрій Пишний, який очолив Нацбанк України місяць тому, серед своїх найближчих пріоритетів називає остаточне формування команди: готовий розпочинати кадрові поліпшення, але без революційних змін.

"Можу з упевненістю сказати, що на сьогоднішній день сформована одна з найпотужніших аналітичних команд, відповідальних команд. Бази знань, якими оперують сьогодні Національний банк і персонал, дають можливість приймати непрості, але цілком обґрунтовані та аргументовані рішення, тому не варто очікувати якихось революційних змін", - сказав Пишний на пресбрифінгу НБУ в понеділок.

Він додав, що має намір і надалі лише розвивати рівень експертизи та рівень політики та уважно оцінювати професійний рівень персоналу.

"Також я готовий до того, щоб привносити певні покращення і, цілком можливо, вони супроводжуватимуться, зокрема, й новими призначеннями, новими змінами в організаційній структурі. Все це буде підпорядковано одній єдиній меті: згуртована відповідальна команда та ефективність", - зазначив новий голова НБУ.

Він нагадав, що вже після затвердження членом правління Нацбанку було призначено директора директорату з питань економполітики Офісу президента Дмитра Олійника, який займатиметься пруденційним наглядом.

Пишний також наголосив, що має намір уникати конфліктних відносин у керівництві НБУ, які були за його попередника.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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