Прибуток українських банків впав з початку року у 7 разів, – Нацбанк

У січні-вересні платоспроможні українські банки отримали 7,4 млрд грн чистого прибутку, що в сім разів менше, ніж за аналогічний період минулого року (51,4 млрд грн прибутку).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Водночас рентабельність капіталу сектору за 9 місяців 2022 року становила 4,3% порівняно з 32,1% рік тому.

"Така динаміка значною мірою зумовлена зростанням відрахувань у резерви під понесені та очікувані збитки внаслідок війни. Із початку року банки сформували резерви обсягом 99 млрд грн, із них за березень-вересень - 93,3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що темпи зростання чистого процентного доходу за 9 місяців 2022 року уповільнилися до 26% у річному вимірі з 35% у січні-вересні 2021 року переважно через скорочення процентних доходів у роздрібному сегменті.

Чистий комісійний дохід скоротився за указаний період на 16% р/р порівняно зі зростанням на 28% р/р минулого року. Попит на банківські послуги поступово відновлюється після шоку на початку повномасштабної військової агресії, але все ще залишається низьким порівняно з минулорічним, що обмежує комісійні доходи банків, пояснюють в НБУ.

Утім, операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви зріс за 9 місяців на 78% р/р. Зокрема, за підсумками третього кварталу чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви становив 56,5 млрд грн порівняно з 25,7 млрд грн у третьому кварталі 2021 року.

Станом на 1 жовтня з 67 платоспроможних банків 44 установи були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 25,6 млрд грн, 23 - збитковими, зі збитком 18,2 млрд грн.