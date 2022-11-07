Національний банк України (НБУ) дозволив банкам надавати тендерні гарантії на операції з постачання товарів нерезидентами, що поліпшить умови ведення бізнесу для українських експортерів і тендерні гарантії застосовуються для виходу на нові ринки і пошуку нових експортних можливостей.

Відповідні зміни ухвалено постановою Правління НБУ № 227 від 4 листопада 2022 року, яка набула чинності з 5 листопада.

Крім того, Нацбанк додав тепловізори в список товарів оборонного призначення які дозволені для купівлі за валюту для підтримки обороноздатності України.

Також НБУ дозволив банкам під час задоволення заявок на купівлю інвалюти для імпортних контрактів не враховувати залишки коштів в інвалюті на рахунках благодійних фондів і не вимагати їхнього продажу або використання.

Крім цього, регулятор розширив перелік документів, на підставі яких банки можуть відкривати рахунки військовослужбовцям і здійснювати їх ідентифікацію посвідченнями офіцера, генерала і адмірала.