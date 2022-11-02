Банківські відділення адаптуються до роботи без електрики, онлайн-сервіси працюють без перебоїв

Банківські відділення адаптуються до роботи без електрики, зокрема, закуповують генератори та переходять у консультативний режим обслуговування клієнтів, онлайн-сервіси банків працюють без перебоїв, повідомили опитані агентством "Інтерфакс-Україна" пресслужби.

"Звичайно для банку, як і для всіх, відключення електроенергії - це додатковий виклик та складності, але ми робимо все, щоб наші клієнти мали цілодобовий доступ до банківських послуг через дистанційні канали ("Приват24", "ОСО")", - повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що банк має певну кількість генераторів, закуплених раніше, для використання у разі тимчасового відключення світла.

"У разі необхідності банк розглядатиме питання про додаткове придбання генераторів", - додали у фінустанові.

Як повідомили в одному з його відділень журналісту агентства "Інтерфакс-Україна", співробітників та клієнтів із непрацюючих відділень через відсутність електрики банк переводить у ті, де такої проблеми немає. Крім того, співробітники знеструмлених відділень обслуговують клієнтів у режимі консультацій, зокрема допомагають оформити деякі операції за допомогою "Приват24".

За словами пресслужби ОТП Банку, під час відсутності е/е його відділення також працюють у консультаційному режимі без проведення деяких операцій. Зазначається, що частина відділень банку забезпечена альтернативними джерелами харчування та працює у звичайному режимі незалежно від відключень.

"Ми розуміємо, що графік відключень зараз нестабільний і може змінитися будь-якої миті залежно від потреб наших енергетиків", - додали в ОТП Банку.

У свою чергу Укрексімбанк для забезпечення роботи в особливий період під час воєнного стану запровадив комплекс заходів у сфері логістики та інфраструктури, зокрема враховуючи можливі перебої з електропостачанням.

Банк уточнив, що облаштовує резервні центри розташування критичного персоналу, організував матеріальне забезпечення відокремлених підрозділів банку для їхньої автономності, продумав логістику та забезпечення функціонування транспорту. Зокрема, для роботи транспорту та генераторів створив резерв пально-мастильних матеріалів, розосередивши при цьому місця їх зберігання.

"У банку створено систему гарантованого електропостачання, до складу якої входять два незалежні введення з міської електромережі, джерела безперебійного живлення та дизель-генератори, система автоматичного перемикання на резервне електроживлення", - зазначає пресслужба.

За її словами, забезпечується цілодобове чергування електротехнічного персоналу та постійний моніторинг електроспоживання з метою економії енергоресурсів.

Для економії електроспоживання Укрексімбанк відключає системи кондиціювання повітря в нічний період, на вихідні та у святкові дні, ремонтує та випробовує електрообладнання, в системі освітлення приміщень використовує лише енергозберігаючі та LED-електролампи. Також встановлює таймери часу для регулювання освітлення прибудинкової території, коридорів, холів і сходових кліток.

Крім того, частину працівників переведено на віддалений режим роботи.

Також створено оперативний резерв забезпечення автономного електропостачання з горизонтом 3 діб, цифрове ядро внутрішньої інфраструктури банку перенесено до хмарних сервісів, а для додаткової надійності було розгорнуто резервні технологічні майданчики. За рахунок цього сайт банку, системи дистанційного банкінгу та мобільні програми для клієнтів та інші електронні сервіси працюють безперебійно.

"Для забезпечення безперебійної роботи контакт-центру використовуються незалежні технічні рішення телефонії, включно з хмарними сервісами, а майданчики контакт-центру та його співробітники розподілені між різними регіонами України", - зазначила пресслужба.

До того ж обслуговування клієнтів здійснюється з урахуванням відповідної ситуації на місцях.

Альфа-Банк зазначив, що через проблеми з електроенергією він з 1 листопада скоротив роботу відділень на одну годину - до 17:00. Винятки - відділення у Нікополі, Чугуєві, Запоріжжі та Миколаєві, де співробітники працюють за індивідуальним графіком через постійні обстріли.

За словами пресслужби, фінустанова розробила план реагування на аварійні та планові відключення електропоставок, забезпечуючи регіони резервними джерелами живлення, зокрема дизельними та бензиновими генераторами, та продовжує закуповувати їх.

"Ми використовуємо мобільну модель реагування на зникнення е/е. Так, за заявкою від регіональних керівників, коли у відділеннях відключається світло, залучаються мобільні генератори, які є саме в цьому регіоні", - пояснює пресслужба.

Банк використовує інформацію від влади щодо ситуації з електропостачанням, однак зазначив, що спланувати роботу відділень на її підставі складно, оскільки графіки відключень не завжди відповідають дійсності.

Усі опитані агентством банки наголошують на відсутності перебоїв в онлайн-сервісах і рекомендують клієнтам пріоритетно використовувати їх для проведення операцій. Також усі установи зазначають на безперебійній роботі контакт-центрів і служб підтримки.

ПриватБанк рекомендував клієнтам також у разі неможливості з'єднатися з контакт-центром через перебої з електропостачанням у певних регіонах країни звертатися в чат онлайн.