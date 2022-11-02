Фінансові новини
- |
- 02.11.22
- |
- 02:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ створив нову вертикаль підпорядкування «Фінансова стабільність» на чолі з першим заступником голови Рожковою
17:35 01.11.2022 |
Національний банк України (НБУ) створив нову вертикаль підпорядкування "Фінансова стабільність", до якої входить департамент фінстабільності, повідомила пресслужба регулятора у вівторок.
Згідно з повідомленням, керуватиме цією вертикаллю перший заступник голови правління Катерина Рожкова.
"Нововведення сприятиме удосконаленню процесу напрацювання та розробки регулярної бази для банківського та небанківського секторів із урахуванням аналізу системних ризиків, які виявляє Департамент фінстабільності", - пояснюється у повідомленні.
НБУ також включив до вертикалі "Загальний блок" департамент стратегії та розвитку.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін звільнив Вітренка з посади голови «Нафтогазу»
|Залужний про Перемогу над Росією: Дається нам важко, але неодмінно буде
|Світла не буде тричі за добу: оприлюднено оновлені графіки відключень електроенергії у Києві
|Росія обстріляла два цивільних буксири під час транспортування баржі із зерном
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Центробанки у минулому кварталі купили рекордну кількість золота – Bloomberg
|Кабмін вніс зміни до порядку надання пільгових кредитів на житло для переселенців
|НБУ створив нову вертикаль підпорядкування «Фінансова стабільність» на чолі з першим заступником голови Рожковою
|Долар подешевшав до інших основних світових валют першого дня листопада
|Фондові індекси Азії зросли за підсумками торгів 1 листопада
|НБУ за останній місяць на чверть скоротив продаж валюти із резервів
Бізнес
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди