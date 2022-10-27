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За 9 місяців ФГВФО виплатив вкладникам банків-банкрутів гарантоване відшкодування на 4 565,6 млн гривень
15:13 27.10.2022 |
За 9 місяців 2022 року Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам банків, що ліквідуються гарантоване відшкодування на загальну суму 4 565,6 млн гривень.
Про це йдеться у повідомленні фонду, передають Українські Новини.
Після набуття чинності Закону України №2180-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено 100% гарантії за банківськими вкладами.
Це означає, що вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними на час дії цієї норми, фонд відшкодовує повну суму їх вкладів.
З 19 квітня 2022 року отримати гарантоване відшкодування можна дистанційно без відвідування відділень банків-агентів.
Таку можливість надають чотири банки-агенти Фонду - Приватбанк, Укргазбанк, "Південний" та ПУМБ.
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