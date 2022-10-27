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АНАЛІТИКА

За 9 місяців ФГВФО виплатив вкладникам банків-банкрутів гарантоване відшкодування на 4 565,6 млн гривень

 

За 9 місяців 2022 року Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам банків, що ліквідуються гарантоване відшкодування на загальну суму 4 565,6 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні фонду, передають Українські Новини.

Після набуття чинності Закону України №2180-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено 100% гарантії за банківськими вкладами.

Це означає, що вкладникам банків, визнаних неплатоспроможними на час дії цієї норми, фонд відшкодовує повну суму їх вкладів.

З 19 квітня 2022 року отримати гарантоване відшкодування можна дистанційно без відвідування відділень банків-агентів.

Таку можливість надають чотири банки-агенти Фонду - Приватбанк, Укргазбанк, "Південний" та ПУМБ.
За матеріалами: Українські Новини
 

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