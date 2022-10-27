Банки очікують зростання обсягів та здорожчання фондування

У ІІІ кварталі 2022 року обсяги клієнтських коштів, за оцінками банків, збільшилися. Їхня вартість зросла здебільшого через здорожчання корпоративних залучень. Про це свідчать дані Опитування про банківське фондування, передає НБУ.

Загальна строковість депозитів дещо скоротилася, частка зобов'язань в іноземній валюті зросла. Обсяг капіталу за останні 12 місяців залишився майже незмінним, водночас у наступні 12 місяців зростання вартості капіталу очікують менше чверті банків. У ІІІ кварталі 2022 року обсяги клієнтських коштів, за оцінками банків, збільшилися.

Банки, попри тривалу війну, позитивно оцінили динаміку фондування в липні - вересні 2022 року:

* 75% респондентів повідомили про зростання обсягів коштів домогосподарств,

* 65% - про зростання обсягів коштів корпорацій.

Натомість другий квартал поспіль скорочувалися обсяги оптового фондування, до якого належить рефінансування НБУ. У ІV кварталі фінустанови очікують на зростання обсягів залучень насамперед від населення, а також прогнозують і надалі зниження обсягів оптового фондування.

Середня вартість зобов'язань у ІІI кварталі зросла переважно завдяки здорожчанню корпоративних залучень. У найближчі три місяці банки прогнозують суттєве зростання вартості залучень від корпорацій і домогосподарств, ціна оптового фондування зростатиме помірніше.

Вперше від започаткування опитування зросла частка зобов'язань банків у валюті, водночас респонденти вважають цей тренд тимчасовим. Строковість фондування скоротилася меншою мірою порівняно з попередніми періодами. Банки очікують на збереження цієї тенденції наприкінці року.

За останній рік загальний обсяг капіталу залишився, за оцінками банків, майже незмінним. Лише 45% фінустанов порівняно з 63% у ІІ кварталі прогнозують зменшення обсягу капіталу в найближчі 12 місяців переважно через негативні зміни в економіці, зменшення активів та регуляторні вимоги.

Більшість респондентів зазначили, що вартість капіталу в середньому дещо збільшилася, водночас менше чверті очікують його здорожчання в майбутньому.