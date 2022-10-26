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Зеленський підписав закон про націоналізацію системно важливих банків
13:29 26.10.2022 |
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо особливостей виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
Закон набирає чинності через день після опублікування.
Нагадаємо, Верховна Рада 6 жовтня ухвалила закон про націоналізацію системно важливих банків. "Альфа Банк" - єдиний банк з переліку системно важливих, який належить російським олігархам, проти яких введено міжнародні санкції внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Раніше українські політики заговорили про проблеми в українському "Альфа Банк" та необхідності його докапіталізації в $1 млрд. Зокрема, по це казав очільник фракції "Слуга народу" в паламенті Давід Арахамія. Ще раніше видання Wall Street Journal повідомило, що російський бізнесмен Михайло Фрідман готовий перевести $1 млрд зі своїх особистих статків до українського "Альфа банку", співзасновником якого він є, щоб переконати Велику Британію зняти з нього санкції.
Голова наглядової ради банку Роман Шпек повідомив, що сума запропонованої докапіталізації "Альфа-Банк Україна" у розмірі $1 млрд включає як можливу потребу у $500-600 млн на дотримання нормативу адекватності капіталу у 2023 році, так і ресурс для збільшення кредитування.
У жовтні акціонери "Альфа-Банку" знову заявили про готовність докапіталізувати банк на $1 млрд, за даними ЗМІ, відповідний лист співвласник банку Михайло Фрідман направив голові НБУ Андрію Пишному. Водночас російський мільярдер зазначав, що акціонери "Альфа-Банку" готові передати контроль над банком державі чи іншому акціонеру у разі ухвалення відповідного рішення урядом або Національним банком. Утім, у Нацбанку заявивли, що не отримували офіційних документів про докапіталізацію "Альфа-Банку".
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