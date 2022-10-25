Рада НБУ призначила нового заступника Пишного

Новим заступником голови Національного банку України призначено Дмитра Олійника. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку.

Так, повідомляється, що Олійник обійняв вакантну посаду заступника Голови Національного банку України та розпочав виконання своїх обов'язків з 25 жовтня 2022 р. з дотриманням усіх необхідних процедур, визначених законодавством.

"Напередодні Рада Національного банку під час засідання призначила його на посаду заступника Голови Національного банку за поданням Голови Національного банку Андрія Пишного", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" Голова Національного банку має шість заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку.

Дмитро Олійник працює у фінансовій системі України з 2005 року. Розпочав трудовий шлях з посади фахівця відділення Укрсиббанку. Після цього упродовж 2007-2013 років працював в українських та міжнародних банках.

У 2013 році розпочав роботу в міжнародній компанії ПАТ "Прайсуотерхаускуперс" (PwC), надаючи консалтингові послуги банкам в регіоні Центральної і Східної Європи та державним установам України.

Із 2017 року працював директором департаменту кредитних ризиків та оцінки активів Ощадбанку, згодом - директором генерального департаменту з управління ризиками цього державного банку.

У 2019 році працював директором Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України. З травня 2021 року і до призначення в Національний банк був генеральним директором директорату з питань економічної політики Офісу Президента України.

У 2007 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю "Економічна кібернетика", у 2011 році - аспірантуру цього ж університету. З 2020 року навчається в аспірантурі ДННУ "Академія фінансового управління".

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила головою Національного банку Андрія Пишного.

4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що йде у відставку за станом здоров'я.