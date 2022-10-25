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Рада НБУ призначила нового заступника Пишного
17:21 25.10.2022 |
Новим заступником голови Національного банку України призначено Дмитра Олійника. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку.
Так, повідомляється, що Олійник обійняв вакантну посаду заступника Голови Національного банку України та розпочав виконання своїх обов'язків з 25 жовтня 2022 р. з дотриманням усіх необхідних процедур, визначених законодавством.
"Напередодні Рада Національного банку під час засідання призначила його на посаду заступника Голови Національного банку за поданням Голови Національного банку Андрія Пишного", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" Голова Національного банку має шість заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку.
Дмитро Олійник працює у фінансовій системі України з 2005 року. Розпочав трудовий шлях з посади фахівця відділення Укрсиббанку. Після цього упродовж 2007-2013 років працював в українських та міжнародних банках.
У 2013 році розпочав роботу в міжнародній компанії ПАТ "Прайсуотерхаускуперс" (PwC), надаючи консалтингові послуги банкам в регіоні Центральної і Східної Європи та державним установам України.
Із 2017 року працював директором департаменту кредитних ризиків та оцінки активів Ощадбанку, згодом - директором генерального департаменту з управління ризиками цього державного банку.
У 2019 році працював директором Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України. З травня 2021 року і до призначення в Національний банк був генеральним директором директорату з питань економічної політики Офісу Президента України.
У 2007 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю "Економічна кібернетика", у 2011 році - аспірантуру цього ж університету. З 2020 року навчається в аспірантурі ДННУ "Академія фінансового управління".
Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила головою Національного банку Андрія Пишного.
4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що йде у відставку за станом здоров'я.
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