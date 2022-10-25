Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада НБУ призначила нового заступника Пишного

 

Новим заступником голови Національного банку України призначено Дмитра Олійника. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку.

Так, повідомляється, що Олійник обійняв вакантну посаду заступника Голови Національного банку України та розпочав виконання своїх обов'язків з 25 жовтня 2022 р. з дотриманням усіх необхідних процедур, визначених законодавством.

"Напередодні Рада Національного банку під час засідання призначила його на посаду заступника Голови Національного банку за поданням Голови Національного банку Андрія Пишного", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" Голова Національного банку має шість заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку.

Дмитро Олійник працює у фінансовій системі України з 2005 року. Розпочав трудовий шлях з посади фахівця відділення Укрсиббанку. Після цього упродовж 2007-2013 років працював в українських та міжнародних банках.

У 2013 році розпочав роботу в міжнародній компанії ПАТ "Прайсуотерхаускуперс" (PwC), надаючи консалтингові послуги банкам в регіоні Центральної і Східної Європи та державним установам України.

Із 2017 року працював директором департаменту кредитних ризиків та оцінки активів Ощадбанку, згодом - директором генерального департаменту з управління ризиками цього державного банку.

У 2019 році працював директором Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України. З травня 2021 року і до призначення в Національний банк був генеральним директором директорату з питань економічної політики Офісу Президента України.

У 2007 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю "Економічна кібернетика", у 2011 році - аспірантуру цього ж університету. З 2020 року навчається в аспірантурі ДННУ "Академія фінансового управління".

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила головою Національного банку Андрія Пишного.

4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що йде у відставку за станом здоров'я.
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,0804
  0,1225
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5855  0,14 0,35 40,5668  0,15 0,36
EUR 38,1752  0,04 0,09 39,5039  0,04 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес