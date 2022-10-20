НБУ зберігає оцінку втрати банками активів на рівні 20%, планує напрацювати плани відновлення капіталу

Національний банк України (НБУ) зберігає оцінку втрати банками активів на рівні 20% і планує напрацювати плани відновлення капіталу, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"20% - залишаються реальною оцінкою втрати портфелів. Очікуємо, що основну суму резервів буде сформовано до кінця року. В останні місяці банки погіршує оцінку кредитів", - сказав він на пресбрифінгу в четвер.

За його словами, НБУ готуватиметься до оцінки проведення якості активів, щоб достовірно оцінити рівень цих втрат, проте запуск такої оцінки ще є предметом внутрішніх обговорень та обговорень із міжнародними партнерами.

Він додав, що регулятор спільно з банківською системою планує напрацювати плани відновлення капіталу, на підставі подібного досвіду після кризи в 2014-15 роках.

"З огляду на кращу якість активів, зараз впевнений, що банк зможе це зробити", - зазначив заступник голови.