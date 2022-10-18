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Підприємці можуть сплачувати податки у Приват24 для фізосіб
09:17 18.10.2022 |
Приват24 додав новий функціонал для підприємців - сплату єдиного податку та інших бюджетних платежів. Як повідомив член правління банку Євген Заіграєв, така можливість зʼявилась для всіх клієнтів ФОПів у оновленій версії найпопулярнішого в Україні мобільного додатку Приват24.
"Ми продовжуємо розвиток максимально зручного сервісу для малого бізнесу в Приват24 для фізичних осіб, - говорить Євген Заіграєв. - сьогодні ми зробили ще більш зручними бюджетні платежі прямо всередині звичного для всіх мобільного банку".
Підприємцю для створення бюджетних платежів у Приват24 треба зайти в меню "Бізнес" - «Платіж до бюджету», вибрати отримувача та номер рахунку одержувача. Далі в блоці «Дані платежу» треба обрати код сплати податку, вказати суму податку та рахунок, з якого будуть списані кошти. Після перевірки даних залишається підписати платіж за допомогою SmartID.
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