Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Підприємці можуть сплачувати податки у Приват24 для фізосіб

 

Приват24 додав новий функціонал для підприємців - сплату єдиного податку та інших бюджетних платежів. Як повідомив член правління банку Євген Заіграєв, така можливість зʼявилась для всіх клієнтів ФОПів у оновленій версії найпопулярнішого в Україні мобільного додатку Приват24.

"Ми продовжуємо розвиток максимально зручного сервісу для малого бізнесу в Приват24 для фізичних осіб, - говорить Євген Заіграєв. - сьогодні ми зробили ще більш зручними бюджетні платежі прямо всередині звичного для всіх мобільного банку".

Підприємцю для створення бюджетних платежів у Приват24 треба зайти в меню "Бізнес" - «Платіж до бюджету», вибрати отримувача та номер рахунку одержувача. Далі в блоці «Дані платежу» треба обрати код сплати податку, вказати суму податку та рахунок, з якого будуть списані кошти. Після перевірки даних залишається підписати платіж за допомогою SmartID.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6196
  0,0859
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8203  0,09 0,23 40,9338  0,03 0,06
EUR 38,3155  0,16 0,41 39,7786  0,22 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес