Можливість отримання готівки з карток «Простір» стала доступна у всіх торговельних мережах, що надають таку функцію, - НБУ

"Ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Вітаю зі святом і дякую за службу!", - написав Залужний у телеграм-каналі.