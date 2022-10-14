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АНАЛІТИКА

Можливість отримання готівки з карток «Простір» стала доступна у всіх торговельних мережах, що надають таку функцію, - НБУ

 

Державний Ощадбанкдодав можливість отримання готівки для карток "Простір" у своїй еквайринговій мережі, чим збільшив мережу покриття цієї послуги до 100%, повідомила пресслужба регулятора у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, свої платіжні термінали для таких операцій налаштували всі шість банків-еквайрів, зокрема Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, банк "Південний", Альфа-Банк і банк "Восток".

Зазначається, що максимальний ліміт - 6 тис. грн на операцію.

НБУ зазначив, що за останні місяці середня сума видачі готівки на касах становить 1,7 млрд грн на місяць.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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