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Можливість отримання готівки з карток «Простір» стала доступна у всіх торговельних мережах, що надають таку функцію, - НБУ
12:10 14.10.2022 |
Державний Ощадбанкдодав можливість отримання готівки для карток "Простір" у своїй еквайринговій мережі, чим збільшив мережу покриття цієї послуги до 100%, повідомила пресслужба регулятора у п'ятницю.
Згідно з повідомленням, свої платіжні термінали для таких операцій налаштували всі шість банків-еквайрів, зокрема Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, банк "Південний", Альфа-Банк і банк "Восток".
Зазначається, що максимальний ліміт - 6 тис. грн на операцію.
НБУ зазначив, що за останні місяці середня сума видачі готівки на касах становить 1,7 млрд грн на місяць.
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