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Суд арештував одного з підозрюваних у справі про схему колишнього голови НБУ в «Укргазбанку»

 

Суд арештував одного з підозрюваних у справі щодо завдання понад 206 млн грн збитків "Укргазбанку".

Про це йдеться в повідомленні Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо протиправної діяльності службових осіб державного АБ "Укргазбанк", серед яких колишній голова Національного банку України, яка завдала збитків на суму понад 206 млн грн", - сказано в повідомленні.

Заслухавши доводи сторін, суд ухвалив обрати для начальника департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами "Укргазбанку" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 35,1 млн грн застави.

Строк дії запобіжного заходу - до 10 грудня 2022 року.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обов'язки:

* прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

* повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місяця роботи;

* утримуватися від спілкування зі свідками у справі

* здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти для виїзду за кордон, службовий паспорт та інші документи, що мають право на виїзд з України та в'їзд до України.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ). Самого його у залі парламенту не було. Шевченко очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього він з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Вранці 6 жовтня НАБУ повідомило Шевченку про підозру в організації схеми розтрати коштів "Укргазбанку" на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У НАБУ уточнили, що місцеперебування Шевченка наразі невідоме, про підозру йому залишили в адміністрації за місцем його роботи, в саме - у Національному банку України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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