Банки майже повністю погасили залучене на початку війни бланкове рефінансування - заступник глави НБУ

Заборгованість банків із бланкового рефінансування, яке вони залучили на початку війни на суму понад 60 млрд грн, на цей час зменшилася до 45-47 млн грн, повідомив заступник глави НБУ Юрій Гелетій.

"Якщо ми говоримо загалом про заборгованість з рефінансування, то у нас її пікове значення за всіма інструментами було 161 млрд грн, а зараз вона становить 68 млрд грн", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гелетей нагадав, що Національний банк надає банкам кредити рефінансування під заставу пулу активів, який може складатися з цінних паперів з огляду на майнові права на майбутні надходження коштів від цінних паперів.

"Це насамперед державні облігації України. Також можуть бути корпоративні облігації, розміщені під гарантію Кабміну, облігації внутрішніх місцевих позик, а також депсертифікати та іноземна валюта", - уточнив заступник глави НБУ.