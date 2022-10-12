Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки майже повністю погасили залучене на початку війни бланкове рефінансування - заступник глави НБУ

 

Заборгованість банків із бланкового рефінансування, яке вони залучили на початку війни на суму понад 60 млрд грн, на цей час зменшилася до 45-47 млн грн, повідомив заступник глави НБУ Юрій Гелетій.

"Якщо ми говоримо загалом про заборгованість з рефінансування, то у нас її пікове значення за всіма інструментами було 161 млрд грн, а зараз вона становить 68 млрд грн", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гелетей нагадав, що Національний банк надає банкам кредити рефінансування під заставу пулу активів, який може складатися з цінних паперів з огляду на майнові права на майбутні надходження коштів від цінних паперів.

"Це насамперед державні облігації України. Також можуть бути корпоративні облігації, розміщені під гарантію Кабміну, облігації внутрішніх місцевих позик, а також депсертифікати та іноземна валюта", - уточнив заступник глави НБУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,5026
  0,0439
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1111  0,01 0,02 41,2463  0,25 0,61
EUR 38,6185  0,05 0,12 40,0293  0,24 0,60

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес