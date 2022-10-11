У IIІ кварталі НБУ 16 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів

аціональний банк у IIІ кварталі 16 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Упродовж IIІ кварталу Національний банк 16 разів надав правоохоронцям доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.

Зокрема, за ініціативою:

- Прокуратури України - 1 раз;

- Національної поліції України - 12 разів;

- Державного бюро розслідувань - 2 рази;

- Бюро економічної безпеки України - 1 раз.

Упродовж дев'яти місяців 2022 року Національний банк надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 43 рази.