Фінансові новини
- |
- 11.10.22
- |
- 16:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У IIІ кварталі НБУ 16 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів
16:35 11.10.2022 |
аціональний банк у IIІ кварталі 16 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Упродовж IIІ кварталу Національний банк 16 разів надав правоохоронцям доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.
Зокрема, за ініціативою:
- Прокуратури України - 1 раз;
- Національної поліції України - 12 разів;
- Державного бюро розслідувань - 2 рази;
- Бюро економічної безпеки України - 1 раз.
Упродовж дев'яти місяців 2022 року Національний банк надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 43 рази.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС планує щомісячну допомогу Україні в розмірі 1,5 млрд євро у 2023 році - ЗМІ
|Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об'єктів
|Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ
|«Укренерго» запровадило графік аварійних відключень, просить обмежити електроспоживання ввечері
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У IIІ кварталі НБУ 16 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів
|Долар 11 жовтня втратив ранкове зростання перед засіданням ФРС
|Уряд розпочав конкурс на незалежних членів наглядових рад трьох держбанків
|Бізнес отримав доступних кредитів на 143,57 мільярда
|Азіатські біржі в основному знизилися 11 жовтня на геополітичній напрузі
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.10.22
|Золото 11 жовтня торгується нижче за 1670 доларів за тройську унцію
Бізнес
|Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus
|Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше
|Tesla відмовиться від ультразвукових датчиків, залишивши тільки камеру для допомоги водію
|Нобелівську премію з хімії присудили трьом вченим за розвиток клік-хімії
|Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії – ЗМІ
|Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
|Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі