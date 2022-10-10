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АНАЛІТИКА

Банківська система працює стабільно попри ракетні удари по Україні, – Нацбанк

 

Банківська система України працює, попри масовані ракетні удари по території України.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Національний банк перебуває на постійному зв'язку з банками та вживає всіх необхідних заходів для їхньої нормальної роботи. Національний банк просить банки забезпечувати функціонування своїх сервісів в дистанційному режимі, а роботу відділень перевести в безпечний формат", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система електронних платежів (СЕП) НБУ працює у звичайному режимі. Банки України підключені до СЕП та здійснюють платежі клієнтів у штатному режимі та без перебоїв.

Крім того, у звичайному режимі працюють міжнародні карткові платіжні системи, НПС "Простір", Система ВаnkID НБУ.

"Безготівкові розрахунки функціонують у штатному режимі, зокрема через POS-термінали або віддалені канали обслуговування (мобільний та інтернет-банкінг). Торговельна мережа - магазини, аптеки, АЗС - безперебійно приймають безготівкову оплату", - наголосили в Нацбанку.

Водночас НБУ закликає громадян віддавати перевагу дистанційному банківському обслуговуванню та не відвідувати банківські відділення через підвищену загрозу повторних ракетних ударів. Також регулятор зауважує, що найбезпечнішим і надійним способом оплати у поточних умовах є безготівкові розрахунки.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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