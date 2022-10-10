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АНАЛІТИКА

Банківські відділення працюють у звичайному для воєнного часу режимі - ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк

 

Відділення державних ПриватБанку та Ощадбанку, а також Альфа-Банку (всі - Київ) працюють у звичайному для воєнного часу режимі, зокрема, до відбою повітряної тривоги відділення закриваються, персонал та клієнти йдуть в укриття, повідомили пресслужби банків агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

"Робота відділень здійснюється відповідно до правил безпеки під час повітряної тривоги. Там, де тривога, відділення тимчасово не працюють - закриваються, персонал та клієнти йдуть в укриття. Безпека людей найголовніше", - зазначено у повідомленні ПриватБанку.

У свою чергу Ощадбанк зазначив, що відділення працюють вибірково, там, де дозволяє ситуація.

"Через повітряну тривогу відділення Альфа-Банку по всій країні тимчасово закриті, співробітники перебувають у бомбосховищах. Доступ до готівкових коштів забезпечений через банкомати. Банк готовий відкрити відділення після повітряної тривоги", - зазначила пресслужба банку.

Усі банки наголосили, що онлайн-сервіси працюють без перебоїв.

За інформацією ПриватБанку, 10 жовтня у мережі працювало 890 його відділень (75% від загальної мережі).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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