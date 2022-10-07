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НБУ відкликав ліцензію і ліквідує Банк Січ
23:28 06.10.2022 |
Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію АТ "Банк Січ" з 10 жовтня та ліквідувати його, повідомила пресслужба регулятора.
Два місяці тому правління НБУ визнало Банк Січ неплатоспроможним через технічний дефолт.
На банк претендувало декілька потенційних покупців, зокрема Київська міська державна адміністрація, яка планувала створити на базі Січі муніципальний банк.
Попри це, НБУ і Фонд гарантування вкладів вирішили, що банк буде ліквідовано.
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