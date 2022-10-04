Фонд гарантування заявив про вихід на довоєнні показники за кількістю торгів

За період з червня 2022 року, після рішення Фонду гарантування вкладів про відновлення торгів, у системі "Prozorro.Продажі" відбулося понад 380 електронних аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються. Із них майже 19% завершилися успішно. Загальна ціна реалізації активів банків, що ліквідуються, склала майже 750 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

"На сьогодні нам вдалося фактично вийти на довоєнні показники за кількістю оголошених торгів. Так, якщо у період з січня по 24 лютого 2022 року щодня у системі "Prozorro.Продажі" проходило в середньому по 6 аукціонів з продажу активів банків, що перебували в управлінні Фонду, то у вересні цей показник становив - 13 аукціонів на день. Гідним є і рівень конверсії (співвідношення ціни продажу до стартової ціни). Загалом, результати уже перших аукціонів свідчать: інвестори готові купувати", - заявив директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів Олександр Кульчицький.

Повноцінне відновлення аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються, відбулося у серпні цього року. Тоді, після завершення передпродажної підготовки, на торги активно почали виставлятися активи двох банків - АТ "МР Банк" та ПАТ "Промінвестбанк", рішення про ліквідацію яких НБУ прийняв на другий день повномасштабної збройної агресії РФ.

Починаючи з серпня 2022 року в системі "Prozorro.Продажі" відбулося майже 380 аукціонів, 72 з яких були результативними. Загальна ціна реалізації активів за цей період склала 746,6 млн грн. Середній рівень конверсії за всіма типами активів становить 88%.При цьому:

* лоти нерухомого майна та земельні ділянки були реалізовані із рівнем конверсії в 136%;

* транспортні засоби було продано з рівнем конверсії 160%;

* кредити юридичних та фізичних осіб були реалізовані із середнім рівнем конверсії 23%.

"На сьогодні ми відмічаємо високий попит на об'єкти нерухомості, що перебувають на балансі банків. Це зрозумілий для будь-якого покупця товар, який можна побачити, оцінити. Як і у мирний час, більшість таких лотів продаються уже з перших торгів зі зростанням ціни. Адже результат аукціону та ціна продажу - це передусім індикатор якості активу. Є інтерес і до прав вимоги за кредитами. Утім це специфічні активи. І за нинішніх умов ми даємо інвесторам більше часу на вивчення активу та формування своїх пропозицій. Так, ми маємо обмежений термін ліквідації банків і маємо продавати. Але для нас важливо максимізувати надходження від продажів, адже це кошти - які йдуть на повернення коштів кредиторам банків", - пояснив Кульчицький.

Усі аукціони з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, відбуваються у системі "Prozorro.Продажі".

Участь у онлайн-аукціонах можуть брати юридичні та фізичні особи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Також не можуть брати участь у торгах позичальники та поручителі за виставленими на продаж кредитними договорами. Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі.

Після надходження коштів від продажу активів на рахунки банків, вони спрямовуються на задоволення вимог кредиторів.