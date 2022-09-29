Міжнародні платіжні системи зобов'язалися знизити комісії на переказ грошей до України

З ініціативи Європейської Комісії, міжнародні компанії, які надають послуги з переказу грошей, підписали спільну заяву, в якій зобов'язалися розширити можливості для здійснення доступних та прозорих переказів коштів на підтримку українців та України. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Згідно з угодою, платіжні системи обмежать комісію за переказ грошей до України до 3% від суми переказу.

Підписи під угодою поставили керівники Visa, Mastercard, Wise, Extrabanca, Ria Money Transfer, Small World, TransferGo, а також представники найбільших українських банків та платіжних систем.

Знижені тарифи на переказ грошей до України діятимуть протягом дев'яти місяців із дня підписання угоди. Після цього умови будуть переглянуті відповідно до поточної ситуації.

У НБУ наголошують, що з початку повномасштабної війни більшість міжнародних систем переказу коштів повністю скасували плату за перекази до України.

Загалом, за попередніми оцінками Національного банку, за січень-липень 2022 року до України було перераховано $7,6 млрд. Незважаючи на війну, це лише на 5,7% менше, ніж за аналогічний період минулого довоєнного року.

Війна в Україні призвела до зменшення переказів через офіційні канали приблизно на 12%. Потік через неформальні канали збільшився на 3%.

З усіх коштів, перерахованих до України з-за кордону за січень-липень 2022 року, через міжнародні системи переказу надійшла приблизно чверть (24%) коштів.