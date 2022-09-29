Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк затвердив оновлений порядок реєстрації платіжних систем

 

Національний банк України визначив порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг, у зв'язку із набуттям чинності закону "Про платіжні послуги".

Відповідна постанова правління НБУ №208 від 26 вересня набуває чинності з 28 вересня, повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно з повідомленням, учасникам ринку платіжних систем, відомості про яких на день уведення в дію закону "Про платіжні послуги" вже містилися в Реєстрі, що діяв до цього, не потрібно окремо реєструватися. Зокрема, Національний банк самостійно уже вніс до Реєстру відомості про операторів послуг платіжної інфраструктури як технологічних операторів.

Водночас платіжним організаціям платіжних систем, а також технологічним операторам, які не мають наміру продовжувати надавати послуги, потрібно подати до Національного банку про це відповідне повідомлення.

Крім того, банки, які надають послуги технологічного оператора операторам платіжних систем, надавачам фінансових платіжних послуг (включно з учасниками платіжних систем), повинні повідомити про надання таких послуг. Відповідна вимога міститься в законі, водночас це не вимагає окремої реєстрації банків як технологічних операторів.

Також Національний банк оновив порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів. Зокрема, регулятор спростив порядок реєстрації:

* платіжної системи, оператором якої є резидент. Для такої реєстрації нема потреби подавати до Національного банку повну редакцію правил платіжної системи. Натомість до Національного банку подаватиметься інформаційна довідка, яка міститиме положення правил платіжної системи, необхідні Національному банку для прийняття рішення щодо реєстрації;

* учасників платіжної системи, оператором якої є нерезидент. До Національного банку не подаватиметься копія договору про участь у міжнародній платіжній системі, а подаватиметься залежно від виду участі у платіжній системі (пряма, непряма) відповідне повідомлення від оператора платіжної системи.

Строк розгляду документів Національним банком для платіжних систем та їхніх учасників не змінився й відповідно становить 60 та 30 робочих днів.

Крім того, регулятор також визначив підстави для відмови у внесенні відомостей до Реєстру та порядок скасування реєстрації платіжної системи, учасника платіжної системи та технологічного оператора.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 34,9742
  0,2834
 0,80

Курс обміну валют на вчора, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9565  0,14 0,33 42,1792  0,26 0,61
EUR 39,0773  0,51 1,30 40,5769  0,56 1,37

Міжбанківський ринок на вчора, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес