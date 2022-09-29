Фінансові новини
- |
- 29.09.22
- |
- 02:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк затвердив оновлений порядок реєстрації платіжних систем
23:51 28.09.2022 |
Національний банк України визначив порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг, у зв'язку із набуттям чинності закону "Про платіжні послуги".
Відповідна постанова правління НБУ №208 від 26 вересня набуває чинності з 28 вересня, повідомляє пресслужба регулятора.
Згідно з повідомленням, учасникам ринку платіжних систем, відомості про яких на день уведення в дію закону "Про платіжні послуги" вже містилися в Реєстрі, що діяв до цього, не потрібно окремо реєструватися. Зокрема, Національний банк самостійно уже вніс до Реєстру відомості про операторів послуг платіжної інфраструктури як технологічних операторів.
Водночас платіжним організаціям платіжних систем, а також технологічним операторам, які не мають наміру продовжувати надавати послуги, потрібно подати до Національного банку про це відповідне повідомлення.
Крім того, банки, які надають послуги технологічного оператора операторам платіжних систем, надавачам фінансових платіжних послуг (включно з учасниками платіжних систем), повинні повідомити про надання таких послуг. Відповідна вимога міститься в законі, водночас це не вимагає окремої реєстрації банків як технологічних операторів.
Також Національний банк оновив порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів. Зокрема, регулятор спростив порядок реєстрації:
* платіжної системи, оператором якої є резидент. Для такої реєстрації нема потреби подавати до Національного банку повну редакцію правил платіжної системи. Натомість до Національного банку подаватиметься інформаційна довідка, яка міститиме положення правил платіжної системи, необхідні Національному банку для прийняття рішення щодо реєстрації;
* учасників платіжної системи, оператором якої є нерезидент. До Національного банку не подаватиметься копія договору про участь у міжнародній платіжній системі, а подаватиметься залежно від виду участі у платіжній системі (пряма, непряма) відповідне повідомлення від оператора платіжної системи.
Строк розгляду документів Національним банком для платіжних систем та їхніх учасників не змінився й відповідно становить 60 та 30 робочих днів.
Крім того, регулятор також визначив підстави для відмови у внесенні відомостей до Реєстру та порядок скасування реєстрації платіжної системи, учасника платіжної системи та технологічного оператора.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій проти РФ
|ЄС критикує заборону телеканалів опозиції, потрібна альтернатива «єдиним новинам» - Фельдгузен
|Митний безвіз: уряд схвалив рішення для його запуску з 1 жовтня
|Як США може передбачити удар Росії по Україні тактичною ядерною зброєю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міжнародні платіжні системи зобов'язалися знизити комісії на переказ грошей до України
|Нацбанк затвердив оновлений порядок реєстрації платіжних систем
|Нацбанк змінить методику формування резервів для страхових компаній
|У серпні виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків склали 1,3 млрд гривень
|Євро подешевшав до долара 28 вересня після виходу даних про споживчу довіру у Німеччині
|Банки виплатять $1,8 млрд штрафів у США за використання трейдерами заборонених месенджерів
Бізнес
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності
|Космічний довгобуд Star Citizen за 10 років зібрав уже понад $500 млн
|Google полегшила видалення особистої інформації з пошуку, включаючи номер телефону, електронну пошту та домашню адресу
|У Дубаї хочуть побудувати кільцеподібне місто Downtown Circle навколо хмарочоса Бурдж-Халіфа - на висоті 550 метрів
|Вийшло перше велике оновлення Windows 11 (22H2) з поліпшеннями для продуктивності, ігор і користувачів з порушеннями зору
|Nvidia каже, що це чергова революція. Технологія DLSS 3 здатна домальовувати нові кадри