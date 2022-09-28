У серпні виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків склали 1,3 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні ФГВФО, передають Українські Новини.

На початок вересня 2022 року Фонд здійснював ліквідаційну процедуру 51 банку і завершив ліквідацію 50 банків.

У серпні 2022 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, склали 1 287,1 млн гривень.

Загалом у січні-серпні поточного року вкладники банків, що ліквідуються Фондом, отримали гарантоване відшкодування на суму 4 187,1 млн гривень.

Станом на 1 вересня 2022 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), склала 95 166,9 млн гривень.

До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4 686,4 млн гривень.

До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ.

Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 99 853,3 млн гривень.