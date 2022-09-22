Активи Нацбанку за пів року збільшилися на 3%

За підсумками першого півріччя 2022 року обсяг активів Національного банку збільшився на 3% та становив майже 1,41 трлн грн.

Про це свідчать дані проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності НБУ за перше півріччя 2022 року, передає пресслужба регулятора.

Водночас зазначається, що опір повномасштабній збройній агресії РФ проти України значно вплинув на структуру балансу Нацбанку. Зокрема, внаслідок купівлі Національним банком військових ОВДП частка цінних паперів України в портфелі НБУ збільшилася з 23,5% (на початок року) до 39%.

Натомість у зв'язку зі зниженням обсягів золотовалютних резервів частка активів, що їх формують, зменшилася з майже 63% (на початок року) до 48% (зокрема через зменшення частки цінних паперів нерезидентів).

Також станом на кінець першого півріччя 2022 року кредитний портфель НБУ зменшився на 9,7%, незважаючи на його тимчасове значне збільшення на початку війни. Це пояснюють вжиттям Нацбанком невідкладних заходів щодо максимального спрощення доступу банків до інструментів рефінансування, які дали змогу забезпечити належний рівень ліквідності банків, а також зберегти контроль за ситуацією та безперебійну роботу банківського сектору в цілому.

Половину загального портфеля кредитів становить заборгованість за довгостроковими кредитами, за якими відбулося зменшення обсягу заборгованості більше ніж на чверть.

У частині зобов'язань Нацбанку за перші шість місяців 2022 року значно зросли залишки коштів банків (на 40%), зокрема за рахунок зменшення обсягів депозитних сертифікатів (на 11%). Натомість обсяги зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом зменшилися на 8,3%, що насамперед зумовлено плановим погашенням частини заборгованості перед Фондом у першому півріччі 2022 року.

Сума консолідованого прибутку Національного банку за перше півріччя цього року становила 69,7 млрд грн. Основну частину цього результату діяльності Нацбанку становлять процентні доходи - понад 41 млрд грн, що в 1,7 раза більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Це пов'язано як зі збільшенням обсягів процентних активів, так і зі зростанням процентних ставок, пояснює регулятор.

Зазначається, що на загальний результат також значно вплинули результати переоцінки фінансових інструментів - на суму понад 42 млрд грн.

Водночас Нацбанк наголошує, що консолідований прибуток, відображений у фінансовій звітності Національного банку, - це не частина прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету.

Зобов'язання Нацбанку в частині прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до дердбюджету, буде сформовано за підсумками всього 2022 року та оприлюднено навесні 2023-го.

Прогнозні очікування Нацбанку щодо суми частини прибутку до розподілу за 2022 рік, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету у 2023 році, - 19,4 млрд грн. Цю інформацію вже повідомлено уряду, президенту та Верховній Раді України.

Остаточний обсяг частини прибутку до розподілу Національного банку, що підлягатиме перерахуванню Національним банком до держбюджету у 2023 році, залежатиме від фактичних макроекономічних показників у 2022 році та визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою НБУ річної фінансової звітності Нацбанку за 2022 рік.